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風水輪流轉！吳佩慈無名份勝安以軒老公被捕　豪門路翻盤

▲安以軒、吳佩慈另一半都是富商，嫁入豪門走向大不同。（圖／微博）
▲安以軒、吳佩慈另一半都是富商，嫁入豪門走向大不同。（圖／微博）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-17 14:40:342022-03-17 14:46:18

43歲藝人吳佩慈2014年宣布退出演藝圈，幫大陸富商男友紀曉波產下4個孩子，至今仍無名無份，近日因挺好友小S罕見露面，再度引發關注。而有個富商老公的安以軒，雖為實質的豪門媳婦，但老公陳榮煉因捲入洗黑錢被捕，兩個女藝人進入豪門走向截然不同。

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▲吳佩慈。（圖／小S IG）
▲吳佩慈為了小S罕見露面。（圖／小S IG）
吳佩慈昨（16）日為了小S近日的「九九乘法表」挑戰，罕見露面，即便生了4個膚質、身材、狀態依然維持很好。雖然吳佩慈為了紀曉波生了4個，至今都無名無份，而日前安以軒老公因捲入洗黑錢被捕，有港媒報導，吳佩慈老公可能也面臨被捕的處境，不過澳門方面確定了安以軒的老公陳榮煉被捕之後，就再也没有了動態。加上紀曉波事業與商業帝國，早在幾年前就已經搬到了塞班島，在那裡擁有自己的度假酒店，據說投資超過50億。

▲百億未婚夫紀曉波財務危機頻傳，吳佩慈（右）吐近況。（圖／吳佩慈、小吳媽媽的育兒經IG）
▲吳佩慈為男友生4個孩子。（圖／吳佩慈、小吳媽媽的育兒經IG）
▲安以軒（右）和老公陳榮煉婚後看似生活美滿。（圖／翻攝安以軒臉書）
▲安以軒老公陳榮煉被捕。（圖／翻攝安以軒臉書）
相比安以軒風光嫁入豪門，吳佩慈無名無份為男友生4個孩子，如今豪門風水輪流轉，陳榮煉涉嫌非法經營賭博及洗黑錢相關，港媒更透露陳榮煉至少涉嫌3項罪名，恐面臨20年徒刑，而他1月被捕後就再無消息。事實上，女藝人嫁給富商，都存在太多的風險，不好的話就落得像安以軒一樣的結局，帶着孩子期待老公的刑期能少一點，早日出來與自己團聚。（編輯：薛羽彤）

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