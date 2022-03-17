嚴防社區群聚！確診民眾與接觸者　三大自主應變措施

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1. 自主回想並列出發病日（最早出現症狀日，如無症狀，則為最早檢驗陽性日）。記錄發病日的前四天至被隔離前這段期間，曾經在任一方未佩戴口罩情況下，接觸的人、時間及地點。
2. 例如：共同居住、用餐、聚會或參加活動、工作或就學場所、曾去過之醫療照護院所、搭乘的交通工具及可能接觸達15分鐘的對象。
3. 主動聯繫及提供衛生單位相關聯絡資訊，以保護接觸者的健康並及時防堵疫情傳播。
指揮中心提醒，如被通知為個案之密切接觸者，在獲得衛生單位進一步指示之前，請先留在家中自我隔離。等候期間，請配戴口罩，注意手部衛生並避免與其他同住者接觸或共同用餐。請自我觀察是否出現COVID-19相關症狀。如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、腹瀉、倦怠、嗅味覺異常或呼吸喘等疑似症狀，可以家用快篩進行檢測並聯繫各地方衛生局或撥打1922、1999。
指揮中心強調，因應Omicron新型變異株之威脅，國內本土疫情尚未平息，仍存在社區傳播風險，戴口罩、勤洗手、保持社交距離與接種疫苗等皆是避免疫情擴散的重要措施，請民眾務必配合、遵守相關規範，共同維護社區安全。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。