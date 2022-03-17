炎亞綸揭墜谷現場「女一臨時吊鋼絲」 《初擁》恐不復拍
炎亞綸今（17日）擔任愛心大使，出席至善基金會公益募款，談到《初擁》在苗栗南庄神仙谷取景，發生攝影師、收音師墜谷2人亡，炎亞綸表示已與業界10人組成委員會，與勞動部等單位聯絡，進行讓劇組享有完善工安環境的改革，「我爭取的不是藝人的權益，超時條款這些都有簽，但是我們收工走了，工作人員還是繼續拍，It's not about me.」
炎亞綸還原6天前失去團隊夥伴的惡夢，「對我們當天工作的人來說非常可怕，我才剛剛在那邊拍完戲，心靈的創傷需要被修復，我當下先把我這組跟愛寗那組聚在一起，睿家有自己的事情要處理沒有參加聚會，那天晚上我們心情很不穩定。」他尤其心疼姚愛寗到現場才知道需要吊鋼絲，依然敬業上陣，「這就是壓力、無奈的開始，面對不合理的要求，能不能意識到先等一下，準備好再繼續？關於工安、為自己權益發聲至關重要。」但炎亞綸認為，現在不需要譴責任何人跟找戰犯。
這部戲很多場景都需要吊鋼絲，工作人員拉人拉到手軟，炎亞綸跟攝影師也幾度要撞到樹，「我不會說不要拍，因為那個情緒對現場沒有幫助。」不過以前拍別部戲時，他曾經拒絕執行太危險的畫面，「過往有經驗跟是經紀人眼神上對到，我們都覺得不要拍，這是我該捍衛的權益，我沒有要在乎旁人的情緒勒索。」
炎亞綸當天只花10分鐘，他就寫好中止與製作公司多曼尼合作的文章，他不是第一次站出來發聲，「因為這件事可以好好思考，你有多少能力關心身邊的人，很多人跟我說不要管那麼多，我也很掙扎過，我相信這句話，天將降大任於斯人也，命運安排我近距離去體會這麼難受的事，不單單引起業內的人關心，相關單位被質詢都願意改變，改變都有陣痛期，我願意去經過這些。」至於復拍進度？炎亞綸：「其實我心裡沒有這個打算，工作人員心情難以平復，要我們回到當地是很大的折磨。」
炎亞綸擔任至善基金會愛心大使，親自到新竹尖石鄉新光部落陪伴偏鄉孩子，對於參與公益活動，炎亞綸分享：「這是我一直想要做的事情，終於找到了一個方式是我覺得舒服的，提供需要的小朋友們幫助，至善基金會的愛心也不只集中在台灣，還擴及全球。」他也透露，自己私下已持續捐款至善基金會3年左右，若他的善舉能夠拋磚引玉，做到起頭的作用，他深感榮幸。