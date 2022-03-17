新住民蠟燭工作坊落幕 新竹移民署辦「幸福香氛」活動
《四方報》報導，為了讓新住民享受歡樂的家庭互動時光，移民署新竹市服務站舉辦「幸福香氛」活動，以合作為主軸，邀請家庭成員一起參與課程，進而增進親子、夫妻之間的互動，促進家庭成員間的感情。同時，在課堂上提醒學員防杜非洲豬瘟事宜，期望在「防疫不鬆懈、豬瘟要杜絕」的前提下，繼續守護台灣。
移民署新竹市服務站特別邀請具有多項國際級芳療認證及國家美容乙級檢定合格的沈庭秀講師，共同推出「幸福香氛」手工課程，讓參加課程的新住民及其家人，親手創造出屬於自己家的味道。在課程中，沈老師帶著學員運用花草植物與配飾，透過巧妙配色與精心排版，製作充滿愛與芬芳的精油蠟燭，老師也不時於課程中提醒，精油蠟燭要同時具有美觀及紓壓，是需要各式花香與精油香氣相互搭配及適當的點綴才能完成。「就像家庭關係或親密關係中，成員間保持溝通與相互的包容能使關係圓融，適時的表達感謝更能錦上添花。」沈庭秀說。
沈老師在課堂中也向學員分享，可以藉由香氛蠟燭的天然香氣，能使家人放鬆身心，並為家裡帶來一種全新的感受。來自印尼的美仙很努力學習也相當滿意自己的成果，她表示，她要把這個蠟燭擺放在家中的玄關，讓家人們一回到家就可以感受到精油的美好，紓解一整天的壓力，提升全家的生活質量。
移民署新竹市服務站站主任藍紹譽表示，新竹市服務站每月都會定期舉辦家庭教育課程也提供新住民福利資源、尊重多元文化及促進健康幸福家庭為目標，每次課程都具有不一樣的主題，除希望協助新住民朋友早早融入台灣生活，也鼓勵新住民及其家庭成員攜手參加，提升家庭幸福感。