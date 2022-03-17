名家論壇》黃至堯／2022年不可不知的行銷新趨勢

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短視頻行銷逐步成為品牌與客戶連接點
Cisco《年度互聯網報告》預測2022將有82%的流量由影片驅動，Entrepreneur Media《2022五大行銷趨勢》也提到，影片可為品牌提供人性化感受，是建立客戶關係的重要接點；Hootsuite《社群媒體趨勢》調查未來有高達39.4%企業使用15秒短視頻來銷售產品或服務。
Instagram Reels(15秒短影片可自由編輯)，如今已超過50個國家，在歐美帶來新潮流之後影響不容小覷。隨著 TikTok 快速成長，YouTube 也推出 Youtube Shorts 加入戰局。短視頻崛起，代表內容製作要更精準對應到相對族群，也要更能吸睛，才能讓消費者在眾多選擇之中，花15秒的時間靜下心來觀看。
微網紅及奈米網紅的崛起
《2022網紅行銷趨勢》提及觀看影片成消費者新型態行為模式，也讓網紅行銷得到認可。品牌更趨向尋找價格合理的影響者而非大明星，其中微網紅、奈米網紅和粉絲互動最具真實性，能增加消費者信任感，對品牌最有吸引力。
近兩年微品牌林立，個人品牌塑造專家黃柏翰Michael老師強調，個人影響力爆棚時代，經營好個人品牌一定要趁早，自己就是產品服務的形象大使，善用自媒體行銷就能讓自己的產品業務，迅速擴散。
社群媒體行銷是主軸，社群商務成新亮點
相對於主流 Facebook 和 Instagram，Hootsuite 觀察2022企業將資源轉向新型社群媒體如 TikTok、Pinterest、Snapchat 上，主流媒體消費者對新型社群接受度更高；企業主更樂於嘗試新型媒體平臺如 Twitter、LinkedIn 或 Criteo 等探索新流量。隨著元宇宙產業的逐步發展，行銷內容將更為具象化以及有著更好的沉浸感。
社群互動性成為增加黏性與轉化的利器
互動性成社群媒體新走向，品牌應將注意力投注在創建有趣的圖像或影片直播等，在與消費者互動過程中實現轉化，縮短購買流程。愛迪達也在全球最大NFT平臺 Opensea推出首個NFT受到粉絲們追捧，NFT的虛實結合也是未來值得關注的互動模式。
電商結合社群媒體，利用意見領袖和朋友圈影響力，提高產品口碑與消費者黏著度，透過即時客服，增加社群互動提升業績。CHATISFY聊天機器人執行長劉文翰, 連兩年登上Facebook官方全球推薦名單, 表現可圈可點, 劉文翰表示: 「CHATISFY讓所有人都能自行打造聊天機器人服務；希望通過幫助更多人, 目前全球客戶數含付費、免費超過10萬家。」
內容成為行銷的重中之重
行銷大師 Seth Godin 提到：「內容行銷是唯一剩下的行銷方式」。好內容才能讓消費者花時間。如何運用內容引導轉化，是大家追逐的顯學。精準化是內容行銷的硬核思想，目標族群精準，表述精準，要引導消費族群的目的也必須清晰，才能吸引眼球。
針對客戶需求設計對應顧客體驗流程，而非停留在過去產品銷售思維。透過對資料脈絡解析和行銷洞察能力，優化消費者互動體驗，建立良好顧客關係，進而提高品牌忠誠度獲取成功。
過往的觀念：你在和競爭對手競爭。
現在的觀念：你在和顧客最近一次的最佳體驗競爭。
過往的觀念：顧客必須位居你行銷策略的核心。
現在的觀念：顧客必須位居你顧客歷程的核心。
行銷與品牌打造，你可以自己做
大者不一定恆勝，個人也可以在網路上撬動流量。科技讓人人都有機會成為媒體焦點。越來越多高管或創業者，在斜槓創業初期都願意投入大量的時間與成本行銷自己，建立個人品牌為未來服務轉化做鋪墊。延著去中心化趨勢，個人將提供消費者與企業更多客制化產品與服務。建立個人品牌一定要趁早!
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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