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炎亞綸敲碗成功！必勝客「暗黑台味」險勝三杯雞強勢回歸

▲必勝客推出「全民HOT比薩選舉」，由化身葙菜、參蓓姬、湯圓元三位候選人一同角逐，「當選就回歸上市」戰況超激烈。投票結束，由葙菜險勝參蓓姬拿下冠軍，應鐵粉熱烈敲碗，必勝客承諾，號稱暗黑食材界之王的「香菜皮蛋豬血糕披薩」，將會強勢回歸！（圖／記者張嘉哲拍攝 ）
▲必勝客推出「全民HOT比薩選舉」，由化身葙菜、參蓓姬、湯圓元三位候選人一同角逐，「當選就回歸上市」戰況超激烈。投票結束，由葙菜險勝參蓓姬拿下冠軍，應鐵粉熱烈敲碗，必勝客承諾，號稱暗黑食材界之王的「香菜皮蛋豬血糕披薩」，將會強勢回歸！（圖／記者張嘉哲拍攝 ）

記者蕭涵云/台北報導

2022-03-17 17:25:262022-03-17 17:34:25

頻頻以特殊口味造成網友熱論人氣的必勝客，日前以鋪有雲林產香菜、台灣熱門小吃豬血糕與皮蛋，製作成超強台味的「香菜皮蛋豬血糕披薩」，成功掀起話題。一系列還原台式美味的佛跳牆、三杯雞還有花生湯圓比薩口味，道道讓大家驚艷，堪稱話題製造機。日前，必勝客推出「全民HOT比薩選舉」，由化身葙菜、參蓓姬、湯圓元三位候選人一同角逐，戰況超激烈。昨（16）日投票結束，由葙菜險勝參蓓姬拿下冠軍，應鐵粉熱烈敲碗，必勝客承諾，號稱暗黑食材界之王的「香菜皮蛋豬血糕披薩」，將會強勢回歸！

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▲「香菜皮蛋豬血糕披薩」化身1號候選人葙菜。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲「香菜皮蛋豬血糕披薩」化身1號候選人：葙菜。（圖／翻攝自必勝客FB）
這場戰役史無前例，必勝客3月初發下豪語「當選就回歸上市」，提出介於獵奇與美味間的暗黑食材界之王－葙蔡、熱炒店阿雞師－參蓓姬、喜宴辦桌甜心－湯圓元，共三位食力堅強的候選人，角逐史上第一場堪稱料理界的「名薩生死鬥」。明定採取票選貼文的各自候選人圖片按讚數＋門市投票數，來裁定優勝者。投票截止前由「愛吃雞魔人」和「香菜教忠誠信徒」形成拉鋸戰，票數十分相近，光是粉專貼文投票就刷出近3千則留言。

最後在統計FB粉專＋實體通路票數後，官方公佈全民HOT比薩選舉投票結果，葙蔡：6,474票、參蓓姬：6,443票、湯圓元：4,578票。葙菜以微幅31票之差，險勝參蓓姬拿下冠軍！

▲「總舖師三杯雞比薩」化身2號候選人：參蓓姬。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲「總舖師三杯雞比薩」化身2號候選人：參蓓姬。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲「花好月圓花生湯圓比薩」化身3號候選人：湯圓元。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲「花好月圓花生湯圓比薩」化身3號候選人：湯圓元。（圖／翻攝自必勝客FB）
獲勝結果引來香菜頭號粉絲炎亞綸親自出聲「拜託，快點回歸」，但些微差距也讓入戲至深的粉絲抗議「差距不到1％，我要求驗票」，更有鐵粉建議「買一送一通通都帶走」，還釣出印尼炒麵推廣協會留言「可以出印尼炒麵PIZZA嗎」，留言區熱鬧滾滾。

必勝客還開玩笑應當選人強烈要求，釋出葙蔡不灑彩帶、改撒香菜慶祝的動態，預告確定「香菜皮蛋豬血糕披薩」近期強勢回歸，要大家密切留意官網動態。


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