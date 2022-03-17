口罩解封就看兩指標！醫曝有望回歸正常生活

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被問及本土已三度「+0」，實聯制能否退場，陳時中表示，如果天天本土病例數都加零，「我們的管制措施也都沒有必要」，實聯制大概就能退場，但現在對於開放相關工具，也要準備好有備無患，利用更有效的方式防疫，不能直接放掉基礎防護而無配套措施。
對此，黃高彬直言，「目前來講，我們還沒有這種條件可以不戴」，若想不戴口罩，就要有相當程度的群體免疫，而達到群體免疫有兩條件，包含感染者夠多與接種疫苗者夠多，如果感染者與打完三劑新冠疫苗者加起來有總人口數8至9成，這是必要的條件，「那當然就沒問題」。
黃高彬解釋，面對新型變異株Omicron，兩劑疫苗保護力有限，一定要打三劑疫苗，台灣人口2300多萬人，感染人數只有2萬多人，大約為1%，加上第三劑疫苗涵蓋率僅47%、48%，「連一半都沒有！」，台灣仍有超過1000萬人是暴露在危險當中，容易被感染的，因此還是要持續戴口罩，現在開放可能還是很困難。
黃高彬以香港為例，香港總人口數750萬人，預計至本月底，感染人數會逼近500萬人，而雖然有近半數民眾接種的是中國疫苗，但兩者相加仍接近8至9成以上，可是台灣感染者太少，疫苗覆蓋率也未超過5成，要先提升疫苗覆蓋率。
除接種疫苗可領獎勵外，黃高彬建議，為提升年長者疫苗施打率，可到宅施打或是至鄰里設立接種站，透過民政單位統計尚未接種者名單通知施打，讓部分因交通不便降低施打意願的長者可以接種。
至於實聯制何時能退場，黃高彬認為，若社區疫情能控制到相當程度即可解除，按照目前類歸零方式嚴格計算，往後28日，本土個案皆趨近於零，就可以告別實聯制。
被問及是否有可能回到爆發新冠肺炎以前的正常生活，黃高彬預測，「至少是年底後或是明年之後」，但需要更有效的新冠疫苗開發，以及更強力的治療藥品發明跟上，才有望回歸正常生活。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。