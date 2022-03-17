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名家論壇》網路溫度計／各種停電原因　台電出包聲量最高

▲台灣各地近日頻頻傳出停電事件，圖為台北萬華先前停電。（圖／翻攝自我是萬華人）
▲台灣各地近日頻頻傳出停電事件，圖為台北萬華先前停電。（圖／翻攝自我是萬華人）

文/網路溫度計

2022-03-17 15:27:57

繼日前303全台大停電之後，最近又接連傳出高雄、基隆部分地區相繼停電，全台停電、跳電事故頻傳，讓人聯想到去年四大公投皆未過關，鴻海集團創辦人郭台銘鐵口直斷「明年一定會缺電」，引發網友擔憂是否真的應驗。不過，根據台電的說法，這幾起停電事故都與缺電無關，而是有松鼠、鳥禽闖入誤觸，或是遭偷電賊剪電纜造成。然而，令人眼花撩亂的各種說詞，無法掩飾停電事故頻傳的事實，許多人紛紛表示無法接受，透過大數據調查，哪種停電原因更是在社群網路上掀起巨大的波瀾？

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台電「出包」操作不當討論聲量最高　停電事故頻傳網笑「你累了嗎」　

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/03/16~2022/03/15），近一年來網路上討論停電的原因，大致可以分為6大類。其中，員工操作不當引發的停電事故，網路聲量最高，共計11萬4639筆。實際上，去年興達發電廠事故造成的513大停電，就是起因於操作人員疏忽，造成部分機組跳脫，進而引發全台大停電。不僅如此，今年3月3日全台無預警大停電，事後證實又是因為興達廠員工操作不當導致，人為疏失頻傳，使不少網友忍不住想問「台電員工你累了嗎？」


▲台電近一年停電原因網路聲量排行。（圖／網路溫度計提供）
▲台電近一年停電原因網路聲量排行。（圖／網路溫度計提供）

「停電」可預防、改善事故一再發生　網友不滿怒氣衝出高聲量

除了人為疏失之外，設備老舊、故障引發停電事故的網路聲量也緊追在後。由於經常只要線路開關、變壓器故障，單一電廠出狀況就造成局部、甚至全台大停電，國家供電系統如此脆弱也讓許多人大喊不可思議。面對台灣供電設備故障事故頻傳，經濟部長王美花仍信心滿滿表示，台電故障率和其他國家相比「表現很好」，但從網路聲量來看，網友的感受恐怕不是如此，設備老舊故障的聲量總計6萬5617筆。網友認為還有很大的進步空間，也諷刺王美花去年才豪賭雞排稱不會停電，酸是「用嘴巴講我也會」。

另外，可以發現，上榜的原因包括人為疏失、設備老舊故障等，多半都被認為是可以透過事前準備解決的問題；另外，包括鳥獸、松鼠、白鼻心等動物闖入誤觸，這一類停電事故，也能想辦法加強防範措施減災，因此，同樣的事故短期間內卻一再發生，也成為大家無法接受的原因之一。

旋轉椅誤觸、油壓剪破壞電纜　奇葩事故原因都上榜

去年台電員工旋轉椅誤觸開關，造成核二廠跳機停電，一張椅子就能造成如此大的傷害，事後台電表示將把椅子改為「非活動式座椅」，遭不少人諷刺是找椅子背鍋，留言「椅子壞壞」、「這次換椅子背了」，拉抬出一波網路話題。此外，這次桃機停電傳出是有竊賊持油壓剪破壞電纜，各種千奇百怪的理由也成為網友熱烈討論的話題，從此也能看出，網友對於停電的話題相當關注，尤其即將邁入夏季用電高峰，缺電危機會不會爆發？成為網友最關心的一件事情。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年3月16日至2022年3月15日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

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