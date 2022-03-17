反對武力侵略行為 陳乃瑜、山田摩衣：譴責並抵制俄羅斯
俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，導致超過百萬名的烏克蘭難民逃至鄰國；為協助烏克蘭難民，爭取民進黨新北市議員提名的陳乃瑜、山田摩衣，今（17）日響應外交部的「募集民間愛心物資援助烏克蘭難民」的活動，向烏克蘭難民捐贈衛生棉。
甫離開新聞主播台的陳乃瑜表示，她進入媒體界的第一份工作就是國際新聞編譯，養成每天關注國際新聞的習慣，即使近期她準備轉換跑道，仍持續關注烏克蘭受暴的情況；這場戰爭最怵目驚心的一幕，是俄羅斯惡意襲擊馬立波婦產科醫院，造成許多兒童和孕婦的死傷，身為一個母親，看到這樣的畫面，令她悲憤不已。
陳乃瑜指出，因為出逃的烏克蘭難民裡，絕大多數是婦女，尤其在戰亂中，難以取得乾淨的生理用品，衛生與健康一定大受影響，她和山田摩衣討論後，決定捐出女性的生理用品，盼透過這份綿薄之力，給予烏克蘭難民更大的支持與溫暖；此外，外交部不論是撤僑或募資援助難民的反應都相當迅速，這陣子業務量一定倍增，所以也帶飲料來慰勞這些辛苦的工作人員。
山田摩衣認為，現階段能為烏克蘭做的事情有限，這次響應外交部的援助行動，希望藉由行動讓更多人看見烏克蘭的需求，幫助烏克蘭度過此刻的苦難；而俄烏戰爭成為近日的輿論焦點，烏克蘭人無疑是這場戰爭的受害者，其實俄羅斯人民也是受害者，真正的加害者就是俄羅斯政府，所以不只要援助烏克蘭，更要譴責加害者，支持台灣政府對俄實施經濟制裁。