COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

BTS公司新男團泰籍成員站C位！顏值太高引網友熱議

▲官方公開的照片中，站C位的成員因為顏值太高引起關注，原來他是來自泰國、童星兼模特出身的Yorch。 （圖／翻攝自推特）
▲官方公開的照片中，站C位的成員因為顏值太高引起關注，原來他是來自泰國、童星兼模特出身的Yorch。 （圖／翻攝自推特）

記者賴正琳/綜合報導

2022-03-17 15:31:05

南韓天團防彈少年團（BTS）隸屬於HYBE集團，近幾年公司也順著熱度推出師弟團TXT、ENHYPEN，各自擁有不低的話題性。而今年該公司將推出BTS第3個師弟團，官方公開的照片中，站C位的成員因為顏值太高引起關注，原來他是來自泰國、童星兼模特出身的Yorch。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
Yorch 在泰國以童星之姿出道，2014年在超夯泰劇《赤金（ThongNueaKao）》中飾演女主角兒子Wanchalerm，憑藉精彩表演擊敗多位提名老戲骨，以12歲年紀奪得第11屆Kom Chad Luek獎「最受歡迎戲劇男主角獎」，成為該頒獎禮有史以來最年輕的影帝。因為從小就很喜歡Kpop，Yorch最終放棄了在泰國的演藝事業，飛來韓國追逐真正的夢想。 2019年通過SM娛樂的試鏡並差點成為NCT U的下一期成員，但最終簽約到BIG HIT娛樂。 因為來得晚，Yorch為了出道在舞蹈和韓文等方面都付出了更多的努力。 

當 HYBE集團宣布 Yorch將以旗下新男團一員身份出道後，引起泰國媒體轟動，許多人相當激動地稱：「BTS的公司終於有泰國人出道！」目前練習生團名為 Trainee A，而實際出道的團名和出道日期仍未定，7位成員為Leo、Sangwon、James、Jihoon、JJ、Woochan和Yorch。 

▲當 HYBE集團宣布 Yorch將以旗下新男團一員身份出道後，引起泰國媒體轟動。（圖／翻攝自推特）
▲當 HYBE集團宣布 Yorch將以旗下新男團一員身份出道後，引起泰國媒體轟動。（圖／翻攝自推特）

《移工曳影》曝人生百態　台灣紀錄片影展推東南亞作品

新住民蠟燭工作坊落幕　新竹移民署辦「幸福香氛」活動

緬甸軍政府宣布邊境可用泰銖　將啟用多國貨幣取代美元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
78.91%21.09%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀