BTS公司新男團泰籍成員站C位！顏值太高引網友熱議
南韓天團防彈少年團（BTS）隸屬於HYBE集團，近幾年公司也順著熱度推出師弟團TXT、ENHYPEN，各自擁有不低的話題性。而今年該公司將推出BTS第3個師弟團，官方公開的照片中，站C位的成員因為顏值太高引起關注，原來他是來自泰國、童星兼模特出身的Yorch。
Yorch 在泰國以童星之姿出道，2014年在超夯泰劇《赤金（ThongNueaKao）》中飾演女主角兒子Wanchalerm，憑藉精彩表演擊敗多位提名老戲骨，以12歲年紀奪得第11屆Kom Chad Luek獎「最受歡迎戲劇男主角獎」，成為該頒獎禮有史以來最年輕的影帝。因為從小就很喜歡Kpop，Yorch最終放棄了在泰國的演藝事業，飛來韓國追逐真正的夢想。 2019年通過SM娛樂的試鏡並差點成為NCT U的下一期成員，但最終簽約到BIG HIT娛樂。 因為來得晚，Yorch為了出道在舞蹈和韓文等方面都付出了更多的努力。
當 HYBE集團宣布 Yorch將以旗下新男團一員身份出道後，引起泰國媒體轟動，許多人相當激動地稱：「BTS的公司終於有泰國人出道！」目前練習生團名為 Trainee A，而實際出道的團名和出道日期仍未定，7位成員為Leo、Sangwon、James、Jihoon、JJ、Woochan和Yorch。