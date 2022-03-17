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傳買下《跑馬》版權！任賢齊揭真相　曝鈕承澤近況

▲任賢齊透露會盡力買下《跑馬》版權，讓電影順利上映。（圖／艾玩天地提供）
▲任賢齊透露會盡力買下《跑馬》版權，讓電影順利上映。（圖／艾玩天地提供）

記者吳雨婕/台北報導

2022-03-17 17:14:00

任賢齊、家家、林明禎代言知名手遊，今（17）日任賢齊、家家也一起手遊活動記者會，其中任賢齊更是睽違15年擔任手遊代言人，他上個月才從香港回台灣，而香港疫情最近爆發，他也提到香港當地的抗疫狀況，透露因為疫情關係，導致醫療資源匱乏。此外，任賢齊也談到鈕承澤的近況。

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任賢齊工作忙碌，時常香港、台灣兩地飛，這樣來來回回已經隔離了9次，讓他超崩潰，「我這一次是第九次隔離，之前我都會分享隔離生活，現在我已經放空了，一直在思考人生，歌也寫不出來。」他也談到香港的疫情狀況：「我聽說劇組有人快篩後疑似確診，只能趕快關閉片場，人員撤走後大消毒。」任賢齊表示就連自己公司都有2個人確診，「我讓他們不要上班，然後香港的居家也不是太大，不知道要把他們安置在哪裡，因為香港疫情爆發，醫療資源爆掉。」幸好後來確診的職員恢復良好。

▲任賢齊暌違15年擔任手遊代言人。（圖／艾玩天地提供）
▲任賢齊（左）分享電影《跑馬》後續處理狀況。（圖／艾玩天地提供）
此外，任賢齊主演的電影《跑馬》，導演鈕承澤因為性侵醜聞，使得電影上映遙遙無期，先前傳出任賢齊買下該片版權，對此，任賢齊坦言其實《跑馬》也還沒拍完，版權也沒買到，「我應該會繼續努力把電影拍完，因為版權、預算、投資方都是問題。」至於最近有沒有跟鈕承澤聯絡，任賢齊提到：「我沒辦法聯絡他，只能寫信，等過一陣子開放朋友探視，我會想去看他。」

▲任賢齊暌違15年擔任手遊代言人。（圖／艾玩天地提供）
▲家家為手遊演唱主題曲。（圖／艾玩天地提供）

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