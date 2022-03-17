傳承紅樓精神　重建雄中北側校舍重塑校園開放空間

高雄中學緊鄰鐵路地下化後新建園道的北側校舍屋齡逾40年，在考量耐震不足安全性問題，經投入經費逾1.1億元、歷時2年多在原址重建，佔地約78,321平方公尺新建校舍，終於110年12月13日順利取得使用執照。除傳承雄中標誌建築「紅樓」精神與特色，也將取得綠建築標章。
高雄中學今年創校100周年，校園北側緊鄰鐵路地下化後新建園道的校舍屋齡已逾40年，考量耐震不足安全性問題，經校友洪四川基金會捐資及教育局編列經費，斥資逾新台幣1.1億元耗時2年多在原址重建。
雄中校內最早建築物名命為「紅樓」，除象徵創校歷史悠久外，更是無數雄中人年少青澀成長的城堡。新建第7棟校舍除傳承紅樓精神與特色，更將重塑校園開放空間，緊繫師生情誼，持續成為高市孕育青年才子的搖籃。
工務局新工處表示，新建校舍規劃為地上4層，合計30間普通教室之教學大樓，在去年12月13日取得使用執照；除施工期間更榮獲「2021年工程品質金質獎」，並規劃設計符合基地保水、日常節能、水資源、污水與垃圾改善4大綠建築指標，將取得綠建築標章。
新工處指出，新建校舍鄰近綠園道，於1樓及3樓西側皆設置有半戶外平台及露台，提供師生於課餘逗留之際，在陽光輝映下眺望綠意盎然之綠園道，使師生於繁重課程間得享幾分鐘小確幸。