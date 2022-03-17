藍白同調挺蔣萬安　綠駁：根本沒有反質詢這種事

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鄭運鵬表示，蘇貞昌反問一下立委，立委可以不理他，議事上的攻防、火花都有，沒有誰賺誰賠，政治上各自有平價，「國民黨保護蔣萬安過頭，每次蔣萬安總質詢，刻意安排的內容是希望有火花，每次有火花後，又怕傷到儲君少主，要抗爭、佔據總質詢，國民黨膝蓋反應、護主心切」，呼籲國民黨不要反應過度。
邱臣遠表示，民眾黨團立場是希望行政院跟相關部會首長應該要尊重立法院相關質詢，不應該有過多反質詢狀況，這樣的風氣不是好現象，此風不可長。
邱臣遠說，在《立法院職權行使法》裡，也明確規範備詢官員如果沒有據實回答，會議主席可以裁示制止，民眾黨團呼籲立法院長游錫堃、副院長蔡其昌對議事主持上可以加以制止，這部份是希望國會自主，國會權益與尊嚴不應該被踐踏。
至於相關法律要不要修正？邱臣遠表示，朝野協商可以做更細部討論，《立法院職權行使法》就可以做相關規範，這是主席可以做相關裁示。國會對外形象很重要，不要讓全國人民覺得立法院是吵架的地方，大家還是要理性問政，正面直球對決，而非像小孩子在國會殿堂你一言我一語好像在吵架一樣，這不是國人所樂見。
邱臣遠說，蘇貞昌可以針對蔣萬安問題回答相關缺電跟能源部分，應該有很多數據可以做相關回應，因為蔣那天議題非常明確，如果蘇貞昌沒有辦法承諾，要做事實陳述，不需要在國會殿堂做一個反質詢或吵架的動作。