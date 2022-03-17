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藍白同調挺蔣萬安　綠駁：根本沒有反質詢這種事

▲國民黨立委蔣萬安質詢爭議不斷，立法院朝野協商今（17）日針對反質詢相關議題討論。　（圖／資料照）
▲國民黨立委蔣萬安質詢爭議不斷，立法院朝野協商今（17）日針對反質詢相關議題討論。　（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-17 16:29:212022-03-17 16:35:43

行政院長蘇貞昌、國民黨立委蔣萬安質詢言語交鋒持續近一周，藍委為聲援蔣萬安，提案應禁止官員「反質詢」，立法院長游錫堃今（17）日下午召集朝野協商討論此議題。協商前民進黨團幹事長鄭運鵬表示，若官員有時候在口語、某些議題態度上不同意見，反問質詢立委，立委是能不回答，所以沒有反質詢這件事；民眾黨團總召邱臣遠則說，民眾黨團立場是希望行政院跟相關部會首長應該要尊重立法院相關質詢，不應該有過多反質詢狀況，這樣的風氣不是好現象，此風不可長。

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鄭運鵬說，行政院長與立委之間總質詢的攻防，從以前到現在的即問即答，是議事上的進步，就是要讓行政院長、部會首長備質詢時不能閃議題。行政機關與立委間在議題上的不同意見，在各國都很正常，因此在立法院沒有反質詢這件事，立委質詢官員，他有義務要回答，如果回答閃躲、不就是論事，會議主席可以要求明確回答，若官員有時候在口語、某些議題態度上不同意見，反問質詢立委，立委是能不回答，所以沒有反質詢這件事。

鄭運鵬表示，蘇貞昌反問一下立委，立委可以不理他，議事上的攻防、火花都有，沒有誰賺誰賠，政治上各自有平價，「國民黨保護蔣萬安過頭，每次蔣萬安總質詢，刻意安排的內容是希望有火花，每次有火花後，又怕傷到儲君少主，要抗爭、佔據總質詢，國民黨膝蓋反應、護主心切」，呼籲國民黨不要反應過度。

邱臣遠表示，民眾黨團立場是希望行政院跟相關部會首長應該要尊重立法院相關質詢，不應該有過多反質詢狀況，這樣的風氣不是好現象，此風不可長。

邱臣遠說，在《立法院職權行使法》裡，也明確規範備詢官員如果沒有據實回答，會議主席可以裁示制止，民眾黨團呼籲立法院長游錫堃、副院長蔡其昌對議事主持上可以加以制止，這部份是希望國會自主，國會權益與尊嚴不應該被踐踏。

至於相關法律要不要修正？邱臣遠表示，朝野協商可以做更細部討論，《立法院職權行使法》就可以做相關規範，這是主席可以做相關裁示。國會對外形象很重要，不要讓全國人民覺得立法院是吵架的地方，大家還是要理性問政，正面直球對決，而非像小孩子在國會殿堂你一言我一語好像在吵架一樣，這不是國人所樂見。

邱臣遠說，蘇貞昌可以針對蔣萬安問題回答相關缺電跟能源部分，應該有很多數據可以做相關回應，因為蔣那天議題非常明確，如果蘇貞昌沒有辦法承諾，要做事實陳述，不需要在國會殿堂做一個反質詢或吵架的動作。　

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