黃士修挺柯文哲親征高雄　邱于軒：值得一搏

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱于軒認為，撇開柯市長個人的意願，但我相信由柯市長來參選，對陳其邁市長的連任會是個非常非常大的挑戰，理由有三：一、擁有全國知名度和媒體曝光度，兩雄相爭必是媒體的焦點；二、柯市長對綠營有很強的防禦力和戰鬥力；他對綠營網軍的攻擊也堪稱是「沙場老將」，相信可以搶下市長選舉空戰的制空權；三、柯p擔任臺北市長最大的政績是還債，而高雄市目前最大的困境是欠債！
邱說，依照民眾黨的資料，柯文哲上任後零舉債，還減債570億，反觀陳其邁市府，截至2月底，1年以上高雄市的公共債務未償餘額為2,463億元，六都負債王！陳其邁市府不注重財政紀律，不量入而出，錢不夠了反伸手向台電、中油等國營企業甚至建商籌錢，後續高雄捷運輕軌四線齊發時高市府還得自籌1017億元！這財政的重擔後續怕是高雄市民要自擔苦果。
至於有些堅持在地挑戰的聲音，邱于軒指出，只要願意為高雄打拼就應該爭取！高雄需要的是「人才」跟「錢財」，高雄也是海洋城市，我們要用更寬廣的胸襟來迎接更多的可能性，邱于軒說，這是她個人的想法，最終決定還是留待黨中央做決策！但基層的焦慮和期待已如沸騰的悶鍋，這位主席「心中底定的人選」是誰？就讓我們拭目以待！