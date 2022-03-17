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黃士修挺柯文哲親征高雄　邱于軒：值得一搏

▲黃士修發文支持台北市長柯文哲親征高雄市與陳其邁對決，讓高雄再度變天，高雄市議員邱于軒認為值得一搏。。（資料圖／記者鄭婷襄攝）
▲黃士修發文支持台北市長柯文哲親征高雄市與陳其邁對決，讓高雄再度變天，高雄市議員邱于軒認為值得一搏。。（資料圖／記者鄭婷襄攝）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-03-17 16:32:52

「重啟核四」公投領銜人黃士修發文支持台北市長柯文哲親征高雄市與陳其邁對決，讓高雄再度變天，這次是由綠變白，高雄市議員邱于軒則認為，這讓她看到一個全新的可能性，她認為值得一搏，在國民黨尚未宣佈候選人時，任何的可能都有討論空間。

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黃士修指出，戰士需要戰場，只有柯文哲親自參戰，才不會被市政行程綁住黨務助選，更可以炒起全國性的話題；民進黨在高雄最頭痛的假想敵，應該也只有柯文哲，因為目前國民黨派不出強棒；最重要的是，用禮讓柯文哲一席，換取民眾黨於全國藍營優勢區不提名縣市長，避免民眾黨的「自殺式」提名來扯國民黨的後腿。

邱于軒認為，撇開柯市長個人的意願，但我相信由柯市長來參選，對陳其邁市長的連任會是個非常非常大的挑戰，理由有三：一、擁有全國知名度和媒體曝光度，兩雄相爭必是媒體的焦點；二、柯市長對綠營有很強的防禦力和戰鬥力；他對綠營網軍的攻擊也堪稱是「沙場老將」，相信可以搶下市長選舉空戰的制空權；三、柯p擔任臺北市長最大的政績是還債，而高雄市目前最大的困境是欠債！

邱說，依照民眾黨的資料，柯文哲上任後零舉債，還減債570億，反觀陳其邁市府，截至2月底，1年以上高雄市的公共債務未償餘額為2,463億元，六都負債王！陳其邁市府不注重財政紀律，不量入而出，錢不夠了反伸手向台電、中油等國營企業甚至建商籌錢，後續高雄捷運輕軌四線齊發時高市府還得自籌1017億元！這財政的重擔後續怕是高雄市民要自擔苦果。

至於有些堅持在地挑戰的聲音，邱于軒指出，只要願意為高雄打拼就應該爭取！高雄需要的是「人才」跟「錢財」，高雄也是海洋城市，我們要用更寬廣的胸襟來迎接更多的可能性，邱于軒說，這是她個人的想法，最終決定還是留待黨中央做決策！但基層的焦慮和期待已如沸騰的悶鍋，這位主席「心中底定的人選」是誰？就讓我們拭目以待！

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