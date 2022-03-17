法國新科影帝主演「執愛不悔」　台中「中山73」獨家首映

堪稱法國奧斯卡的「凱薩電影獎」得獎名單於今年二月出爐，班諾馬吉梅以最新片「Peaceful」獲得最佳男主角，榮登影帝寶座，由他主演的另一部電影「執愛不悔」則在今年於台灣上映，台中市影視發展基金會所屬中山73影視藝文空間領先中部其他戲院，首輪電影將獨家放映，想在大銀幕上一睹新科影帝丰采，還有更多國際得獎演員的精彩作品，走進「中山73」看影帝影后們飆演技。

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台中市政府推動下，「中山73」主要放映非主流藝術電影，拓展民眾多元觀影視野深獲好評，三月選映片單更是精彩。「執愛不悔」劇中男女主角都大有來頭，除了勇奪今年凱薩電影獎影帝寶座的班諾馬吉梅外，另一位男主角皮耶尼內也以電影「黑盒線索」入圍最佳男主角，兩人在片中分別飾演女主角史黛西馬汀的前任男友與現任丈夫，可以說是戲裡戲外都互相競爭；而以「性愛成癮的女人」獲提名波提獎最佳女主角的史黛西馬汀，演技也不遑多讓，遊走在兩人之間，展現出糾結的情慾與愛戀。

「執愛不悔」劇情描述初戀情人麗莎（史黛西馬汀飾）與西蒙（皮耶尼內飾）因一樁命案被迫分開，多年後相遇，麗莎已經和一位多金男結婚（班諾馬吉梅飾），舊情復燃的兩人，按捺不住內心的慾望，使得這三角關係越趨複雜。

「中山73」三月主題單元，味蕾覺醒精選法國電影「巴黎御膳房」，一樣是由曾經獲得凱薩獎最佳女主角的凱瑟琳弗侯所主演。「巴黎御膳房」改編自真人真事，是法國第四任總統密特朗任命的總統府女私廚的故事。凱瑟琳弗侯在劇中得面對廚房裡其他充滿男性主義的主廚，經過一番刁難，最終憑藉自己的能力折服眾人，並獲得採買食材的決定權。

這部輕鬆喜劇，除了講述職場上兩性平權的議題之外，整部影片貫串許多美食製作，將法國家常菜變成可以端得上總統宴席的精緻料理，流暢的剪接節奏，讓做菜情節猶如一本活起來的食譜，是一部色香味俱全的電影。

▲凱瑟琳弗侯以《巴黎御膳房》一片入圍2013年法國凱薩獎最佳女主角(圖／中山73提供2022.3.17)

味蕾覺醒單元另一部精選電影「美味情書」，則是由大家熟悉的印度寶萊塢巨星伊凡卡漢所主演。伊凡卡漢不幸於2020年因病離世，但他踏入電影界三十餘年，留下許多廣為人知的經典作品，如「少年pi的奇幻漂流」、「貧民百萬富翁」等，一生獲獎無數，在2013年獲得第56屆亞太影展特別成就獎，更在同年以「美味情書」獲得第8屆亞洲電影大獎最佳男主角及杜拜國際電影節最佳男主角，堪稱印度最出色的演員之一。

「美味情書」有別於一般寶萊塢電影商業歌舞劇的類型，以優美的影像敘事及演員沈穩內斂的演技，述說一段由便當串起的浪漫情緣。伊凡卡漢在劇中飾演一位嚴肅的公務員，自老婆去世後便獨來獨往，屆退生活更是平淡無味；漂亮賢慧的人妻伊拉，每天費盡心思料理美味，嘗試激活丈夫的愛，卻在一次陰錯陽差中，精準無比的百年便當快遞，竟將伊拉準備的餐盒，送到佛南德斯手中，兩人之間開始以繽紛美食和貼心書信交流互動。

印度孟買特有的便當快遞文化，也藉由導演的紀錄片拍攝手法，讓整部影片的風格有著樸實平淡的真實，更顯現出演員們真摯溫暖的情感，是一部絕對值得走進中山73觀賞的電影。

▲伊凡卡漢沈穩的演技，讓《美味情書》展現出溫潤動人的情感(圖／中山73提供2022.3.17)

另外，三月份「中山73導演專題」再次回顧佩羅德阿莫多瓦的經典作品，「瀕臨崩潰邊緣的女人」、「慾望法則」以及「我造了什麼孽」，這三部影片是奠定阿莫多瓦電影風格的重要作品，也是西班牙演員卡門莫拉的重要代表作，卡門莫拉更以「瀕臨崩潰邊緣的女人」獲得歐洲電影獎最佳女演員。

在阿莫多瓦的作品當中，可以看到敘事錯綜、情節誇張的故事鋪排，劇中角色如何詮釋戲劇化的故事，而又要顯得自然、不刻意，考驗演員對於角色的掌握。從變性人到修女、妓女到母親，迥異的角色的特質，卡門莫拉都能詮釋不同風貌，成為最具塑造性的女演員，也憑藉著豐富多層次的演技，獲得過四次哥雅獎及坎城影展最佳女演員獎項。想看鬼才導演如何與實力女演員碰撞出戲劇火花，中山73導演專題系列電影不容錯過。