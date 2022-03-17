黃少祺砸300萬開咖啡廳 暗藏愛妻巧思「位置最顯眼」
黃少祺砸300萬在內湖開咖啡廳，15日正式開幕，光是裝潢就投入4個月的心血，黃少祺用自己名字縮寫為店取名「HSQ」，另一個涵義是「Happiness,Style&Quality」，他說：「當時設計店裡裝潢我就希望將LOGO設計延伸到裝潢上，尤其企業藍和金色的色系是一定要放進去。這家店每個細節都很要求，你會發現店內每個角度拍攝都好看，例如手繪牆、大門金色大H的把手、玻璃上的金字卡點、吧檯的木條紋、金色把手的陳列架、玫瑰濾杯等等，最重要還有我老婆去美國前幫我畫的油畫，我也把它放在最顯目的地方。」
黃少祺旗下員工有5個人，他表示因為客流量大，餐點現點現做，吧檯裡基本都會保持4個人，假日一定得排5個人上班，他對於員工最大的要求就是待客態度，堅持要有好的服務精神，另外他的店重視氣氛，「大家最喜歡的高腳區開放式的窗戶，你可以全開、半開、隔間式，坐在那喝咖啡、聽著爵士樂，有種置身在國外的氛圍，真的受到非常大的歡迎。」
從2月開始試營運，演員好友韓瑜、許明杰、吳以涵等人陸續捧場，或外帶餐點到三立攝影棚吃，像《天之驕女》的「KURO」李睿紳私心最愛的飲品是「天空之城」，黃少祺說：「我們的手沖咖啡就有6種品項，可以提供不同喜好者品味。目前店裡最受歡迎的產品是酪梨三明治系列，用新鮮的酪梨搭配芝麻葉，可以選擇燻牛肉、生火腿、鮪魚不同口味，我們的法國長棍也是讓人愛不釋手。」
在後疫情時代開幕，黃少祺每天到店裡坐鎮，來拍照的客人一批接著一批，黃少祺不擔心疫情影響生意，「其實這家店本來就是以外帶為主的取向，隨手可得到一杯好咖啡和輕食，所以並沒有太多的考慮到疫情，而且很多回頭客，很多客人是真的吃了覺得好吃才又再回來，不是來看熱鬧或新鮮，很開心我們所堅持的現點現做交到消費者手上，也得到大家很好的反饋。」
黃少祺老婆、2個兒子上月在美國確診新冠肺炎，他每天早上視訊關心他們的健康，他也遺憾沒有讓老婆、小孩第一手開箱新店，「比較可惜的是我的太太小孩，在店開幕前就到美國去，一直都還沒吃過。他們有看了一些店裡的影片，但他們很期待，他們一回來台灣一定立馬過來吃，兩個小孩都非常開心，已經把來店裡放在他們心中最重要的回台行程。」