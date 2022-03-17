吳尊一家隔離太震撼　滑水道、籃球場豪宅應有盡有

貧窮真是會限制你的想像力！42歲的吳尊去年底帶著一家人到大陸接綜藝節目，順便四處旅遊，疫情當下全家能團聚兼賺錢，已夠讓人羨慕，日前他們返回家鄉汶萊，吳尊曬出在豪宅的隔離生活，除了吃不完的美食，還有滑水道的泳池、籃球場、網球場和羽球場，網友只能羨慕地感嘆，應該是他們隔離了世界才對吧！





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吳尊是可和林志穎比美的人生勝利組，當年以「飛輪海」一員踏入演藝圈，外型帥氣體格健美，俘獲不少迷妹，而他更是咬著金湯匙出生，祖輩從金門移民到汶萊，在當地從商紮根，到吳尊父親已是汶萊的地產大亨，吳尊伯父也是當地的主要汽車代理商，是汶萊大富豪。





▲吳尊當大廚曬出滿桌的美食。翻攝吳尊微博

吳尊剛踏入演藝圈時，對感情相當保密低調，他的太太林麗吟正是他的初戀情人，２人16歲就開始談戀愛，於2004年12月註冊結婚，如今他們已育有1個11歲的女兒和7歲的兒子，而吳尊在揭開自己的感情祕密後，完全變身為以家庭為重的男人，微博社群平台滿滿都是愛妻寵子的照片，坐遊艇出海、陪小孩打球，連出遠門工作時，吳尊對小孩的思念都依依不捨。





去年底吳尊帶著妻小一起赴大陸工作兼全家玩樂，當時還傳出他要移居上海，打算為兒女找當地學校就讀，其實以他的財力，在上海再買棟豪宅，也是易如反掌。不過，大陸待了3個多月後，全家於上個月還是回到故鄉汶萊，近日他在微博分享一家大小的隔離生活，他透露汶萊的疫情相當嚴重，他們目前也不敢接觸任何人，一家人在豪宅自我隔離了30天。





▲夕陽美景襯托豪宅，吳尊還教愛妻打網球。翻攝吳尊微博

吳尊曬出一家隔離生活的照片，「吳家唯一的樂趣....運動達人，美食烹飪達人，運動就是為了吃，吃就是為了讓生活更美好」說得輕鬆愜意，網友看照片就驚呆了。只見豪宅家中長桌擺滿了美食料理，吳尊當大廚親自切上等牛肉，笑說自己切了2個小時。夕陽伴著豪宅美景之外，還有吳尊陪小孩打籃球、打羽球，教愛妻打網球，一家人騎滑板車，最讓人羨慕的是自家的游泳池還有滑水道，一對兒女玩水笑得非常開心。大陸網友見到吳尊分享的隔離生活，只能感嘆「人家的隔離生活比我不隔離的生活還豐富」、「大家都想去吧！」。



