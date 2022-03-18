面試被問上份薪水該多報？擔心會被抓包 人力專家教你答
找工作面試，求職者經常會被面試官問到「上一份薪水是多少」，有求職者在「104職涯診所」發問，換工作就是為了追求更高的薪資，但擔心誠實回答會被應徵公司砍價，更怕萬一說謊被拆穿工作就沒了，實在很兩難！104人力銀行顧客價值處協理翁維薇建議求職者「誠實回答才是上策！」但除了告知前一份工作薪水以外，提出「期望薪資」更是重要，只有先表明薪資立場，雙方才有繼續談判的空間，求職者特別留意。
這位求職者貼文指出：「最近正在找工作，發現面試最後很常會被問到『上一份工作的薪水是多少？』我都會不太知道要怎麼答，因為離開上一份工作，就是為了追求更高的薪資。如果誠實回答，怕對方會覺得『那就給你跟前一份工作差不多的薪水就好了。』頂多加個一、兩千吧，但要是稍微報高一點的話，又擔心會不誠信。而且萬一對方打到我的前公司去詢問，那就真的糗大了！」怎樣說才能替自己爭取到比較有突破性的待遇和加薪，讓他覺得相當兩難。
有網友就回應，曾遇過給面試人員看目前薪資且週休，後續找你要面談，開的比原本的低還隔週休，說是每間公司文化不同，「你就當作學習，問看看要不要來上班？」跑了一趟開一個芭樂價，浪費彼此時間！而有職場前輩則建議「誠信為王」，高報薪資有被發現的風險，一旦被發現對印象會大打折扣，也會讓對方覺得是不是在其他地方也有不坦白的疑慮，不僅有可能錯過這份工作，即便到職後再被發現，主管也會對你不信任，「母湯高報薪資呀！」
翁維薇提醒，通常來說人資比較會問求職者「期望薪資」，問到上一份工作薪水機率較低，但如果被問到，建議求職者還是誠實回答比較好，因為找工作不只是企業面試人，也是求職者觀察企業的機會，只有找到志同道合的企業才重要，雙方都把薪資資訊透明化，才有談判的空間。
《Career就業情報》顧問臧聲遠提醒，其實很多求職者的疑慮都是自己給自己的，如果公司很想錄用你，就算給真實薪資數字並沒有關係。尤其現在業界薪資查證並不困難，有些資深的人資甚至從工作經驗就可以判斷求職者原先的薪資水平，「如果報太高只會影響自己的形象，得不償失。」
臧聲遠強調，還有另一種求職者因為很想要這份工作，反而會低報原先自己的薪資，就是不想嚇到面試官，其實這也是不必要。求職者不用先預設立場，誠實面對回答，說不定取得的薪資會比預期更好。