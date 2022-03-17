不打了？澤倫斯基慘遭Deepfake換臉 「勸投降」影片瘋傳
網紅小玉以Deepfake深偽技術製作「換臉謎片」引發社會關注，而這個技術也同樣被運用在打得如火如荼的俄烏戰爭當中。近日烏克蘭媒體「Ukrayina 24」宣布遭到俄國駭客入侵，並撥出一段烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）遭「換臉」，呼籲烏克蘭軍民放下武器投降的影片，畫面曝光後立刻在各大社群平台上瘋傳。不過臉書母公司Meta在偵測到該段畫面後也立即進行封鎖，澤倫斯基本人更是透過個人社群媒體駁斥該造假影片。
根據《BBC》事實查核記者Shayan Sardarizadeh報導，烏克蘭電視頻道「Ukrayina 24」日前在網站上傳了一段烏克蘭總統澤倫斯基向民眾宣講的畫面，影片中的澤倫斯基宣稱要求烏克蘭的軍隊與人民放下槍械向俄羅斯投降，並稱他們的生命不值得為戰爭而犧牲，應該要力求生存，而他自己也會這麼做。同時表示烏克蘭宣布戰敗，東部的頓巴斯（Donbass）地區將歸還給俄羅斯。
然而，該段影片中澤倫斯基的嘴巴不僅與聲音無法同步，仔細收聽還會發現影片當中的澤倫斯基竟然有俄國口音，頭部擺動也相當不自然，眼睛眨的反應速度更不像是真人；「Ukrayina 24」隨後緊急宣布這段影片是網站遭到駭客入侵後，以Deepfake深偽技術將澤倫斯基的臉部移花接木過後的假影片，是俄羅斯認知做戰的一環。
以下影片為經Deepfake深偽技術過後的上傳至推特的不實畫面：
《BBC》記者夏恩形容這段影片粗製劣造，然而在「Ukrayina 24」電視台直播節目撥放後，該影片在網路上迅速被傳播分享，其中也包含臉書平台。對此，臉書安全策略長Nathaniel Gleicher亦表示，該畫面違反了臉書不允許此類Deepfake影片誤導他人的政策，並由Meta通知旗下所有平台，在偵測到這段畫面後將立刻移除相關影片。
為此，澤倫斯基今（17）也透過個人推特帳號與Instagram上傳影片，駁斥Deepfake深偽技術製造的畫面，同時強調自己「如果會要求誰放下武器，那一定是俄羅斯軍隊」，並反過來呼籲俄國人回家，「這是我們烏克蘭人的家園，烏克蘭人將會勢力捍衛國土與下一代」。
事實上，烏克蘭文化部轄下的「戰略通訊和資訊安全中心」（Ukraine’s Centre for Strategic Communications）月初就曾警告，俄國將發動混合式軍事攻擊，不只從陸地、天空中發動戰爭，在看不見的網路世界也將入侵烏克蘭與歐盟機關。自俄烏戰爭開打以來，該中心便呼籲民眾多多至烏克蘭查核組織進行查證與搜尋闢謠資訊。