賽車教父借路測試遭拒　議員：城市行銷拱手讓人可惜

近期火紅的台灣賽車教父廖志賢，欲在台中市測試其改裝的跑車車速，以回應中國網紅楊永杰的無禮嗆聲，向台中市政府請求提供適合場地卻遭拒，今 (17) 日市議員張耀中表示，市府把這麼好的城市行銷機會拱手讓人，實在非常可惜，有必要檢討。

我是廣告 請繼續往下閱讀

中國網紅楊永杰在直播平台開嗆「台灣沒有快車」，「台灣賽車教父」人稱「廖老大」的廖志賢，認為「是可忍，孰不可忍」決定替台灣站出來發聲，他自行改裝一輛性能絕佳的跑車，欲向楊永杰挑戰。

公司設在台中的廖志賢在改裝跑車完成後向市府提出申請，請市府提供適宜場地以便進行 0-400 公尺測速，無奈慘遭拒絕，後轉而向彰化縣政府求援，彰化縣 16 日已經明確表示同意其所請。

張耀中說，市府拱手把這個城市行銷機會拱手讓人實在非常可惜，根據廖志賢在直播時表示，他有正式向台中市政府提出申請，市府拒絕了他，而事實上，他申請的只是在封閉道路上測試車速，無關正式的賽車賽事。

對於廖所言，市府交通局對外表示，未接到正式申請，而且表示道路車速原則上不高於 80 公里，建議另尋合法場地。

張耀中說，這事顯示市府行事僵硬，無法站在市民角度思考，「提供一個封閉性的場地供測速有這麼難嗎？」

張耀中強調，此事近期在網路上引發熱烈討論，網民普遍認為不管當事人有否提出申請，市府都應該主動接觸協助處理困難，現在廖對外表示市府對他提出的申請一再阻撓，甚至拒絕，他只好轉而向彰化縣府求援，此事外界觀感不佳，該事件目前仍在網路持續發酵中。