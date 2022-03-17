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UBA／本周小巨蛋爭冠　政大迎回主控不受2人禁賽影響

▲110學年度富邦人壽大專籃球聯賽公開一級決賽3月19至20日臺北小巨蛋開打（圖／體育署提供）
▲110學年度富邦人壽大專籃球聯賽公開一級決賽3月19至20日臺北小巨蛋開打（圖／體育署提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-03-17 17:47:27

110學年度UBA大專籃球聯賽，4強決賽本周19、20日在台北小巨蛋開打，尋求男子組衛冕的政治大學，昨日傳出禁賽2名大一球員，今(17)日賽前記者會，教頭和2名主力都表示不會受到影響，還將迎回主控游艾喆和外籍生丁恩迪

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政大昨日宣布，2位大一球員長人蔡宸綱和射手王鈞聖禁賽、禁練，今日賽前記者會，教頭陳子威強調，目前團隊專心備戰，士氣非常好，上屆MVP張鎮衙和大三前鋒林彥廷也都認為沒影響，政大雄鷹人人皆兵。

政大去年抱回隊史首冠，今年尋求2連霸，4強首戰面對第一次闖進小巨蛋的萬能科大，今天陳子威也捎來好消息，先前輕微腦震盪的游艾喆、膝傷的丁恩迪都確定能回歸。

而男子組另一場4強，將由挑戰隊史第4冠的健行科對決去年亞軍世新大學，女子組與去年陣容相同，周六首戰12點登場，由頭號種子台師大對壘佛光大學，尋求3連霸的世新大學則要和挑戰隊史第20冠的文化大學正面對決。


本屆決賽兩天共8場賽事將透過多元平臺全程直播，電視鎖定緯來體育台，網路直播在LINE TODAY，中華電信Hami Video提供LIVE的4D全視角、VR體驗，賽事結束後則可立即透過YouTube SSUtv頻道觀看重播及好球highlight。男、女生組冠軍戰更將二度與國際大學運動總會的OTT平臺「FISUtv」合作推出英語轉播，服務臺灣地區以外的海外球迷，讓多元收視管道的觀眾都能即時感受大專籃球的精彩對戰與熱血氛圍。


110學年度UBA大專籃球聯賽  公開一級決賽賽程

3/19 (六)
12:00 (女) 佛光大學vs.臺灣師大
14:00 (男) 萬能科大vs.政治大學
17:00 (女) 世新大學vs.文化大學
19:00 (男) 健行科大vs.世新大學
    
3/20 (日)
12:00 女季軍賽
14:00 男季軍賽
17:00 女冠軍賽
19:00 男冠軍賽

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