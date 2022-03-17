台日「雙熊」展雄心　拓展高科技產業合作機會

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由於今年初大西市長意外跌倒造成骨折，延後兩市原訂1月舉辦的視訊會議，陳其邁致詞時首先關心大西市長傷勢，並感謝大西市長休養中仍心繫兩市締盟5周年，特別在熊本市蔦屋書店規劃了紀念展，向熊本市民介紹高雄市的文化、美食與科技。亦讚許大西市長政績成果豐厚，深受市民愛戴。
陳其邁也向大西市長關心昨天在日本福島發生7.4級地震的災情，並提及台日之間從過去921大地震、東日本311大地震、熊本大地震及COVI-19疫情期間，雙方展現了患難見真情的深厚友誼。高雄也藉上月2022台灣燈會的舉辦，以1500台無人機排列日本心型國旗，傳遞我們的感謝。
陳其邁也表示，高雄正朝半導體及電動車製造兩大方向邁進，與熊本市產業發展不謀而合。台積電高雄廠與熊本廠生產之晶片未來皆提供電動汽車、5G等產業運用，加上鴻海電動巴士已在高雄上路，未來與熊本市合作機會增多。
大西市長則表示與高雄交流這些年印象最深刻的，仍是熊本大地震時高雄市民捐款協助重建，近兩年雖因疫情減少訪問交流，但藉由去年高雄於四維行政中心所舉辦的熊本主題展，展示熊本城瓦片與鯱，增進彼此認識了解。大西市長也期待台積電熊本工廠在2024年量產出貨後，兩市及兩國的產業及人才交流更密切。並向陳市長請益熊本市該如何協助台積電及台積電員工適應熊本生活。