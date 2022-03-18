房市／成大外文系高材生當房仲？曝「這件事」最具優勢

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葉怡君從沒想過要當房仲，但填寫履歷後，快速收到信義房屋的面試邀請，最後她也決定，雖然對相關產業不熟悉，但「不試試看怎麼知道？」如果努力學習，還是能克服種種困難，而且，「就算真的不適應，至少也有轉職保證金。」如此起心動念下，葉怡君加入了信義房屋，如今入行已近8年。
令她印象深刻的是，信義房屋不只提供保障的薪資福利，更為質優人才提供許多教育訓練，包括安排高階幹部親自培訓新人，還舉辦多場教育訓練課程及營隊，讓來自不同縣市、不同所學、不同職業背景的新人互相交流，部分場次還會把店主管邀來參加，一起挑戰闖關遊戲、分享交流。葉怡君回憶，她入行2年開始擔任店主管，長期以來的培訓過程幫助很大，對於帶店能夠更快上手。
許多人常常問：「高學歷為什麼去當房仲？」但葉怡君認為，學歷不應是從事一份工作的阻力，反而越是高學歷，越應該把求學時期的優勢加以發揮，例如念書時的自律、學習效率快。而以房仲工作來說，雖是新領域，擁有這些特質卻能更快適應，此外，很多買賣客戶也是畢業自成大的校友，「一見面就互相稱呼學長姐、學弟妹」，彼此有共同話題，更能快速拉近距離、建立信任感。
為招募更多質優人才加入，信義房屋表示，即日起至5月中，將巡迴全台各大專院校徵才博覽會，鼓勵社會新鮮人到場了解工作內容，除成大場之外，3月19日南台灣還有中山大學場次。最特別的是，今年信義房屋共開出三大類職缺，除持續招募質優不動產經紀人員，也招募數位科技人才以及首創「儲備幹部計畫」，提供保障120萬年薪的待遇。詳請可至徵才博覽會或信義房屋人才招募網查詢。