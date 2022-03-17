王偉忠喻大S閃婚像俠女　應先搞定汪小菲「這件事」

資深製作人王偉忠入主中廣流行網，開設新節目《欸！我說到哪裡了?！》，以熟男眼光暢聊生活大小事，身為大小S前經紀人，聽聞大S二度閃婚再嫁韓星具俊曄，他給予祝福，認為是人生往前跨了一大步，但跟徐媽一樣身為長輩，都會把事情想得更遠，希望大S能先把汪小菲跟兩個孩子的事情處理得一切圓滿！





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▲中廣董事長趙少康（右）以選舉車做宣傳，歡迎王偉忠開新節目。（圖／中廣提供）

▲王偉忠開設新節目《欸！我說到哪裡了?！》，以熟男眼光暢聊生活大小事。（圖／中廣提供）

王偉忠說大S從小就是「俠女作風」，行事果斷，當初曾因酷龍不認戀情，在節目上痛哭，就像小孩子真性情的表現，作為經紀人不會插手，「男歡女愛何必大驚小怪」，與酷龍語言不通、不熟識，無法置喙他人婚姻，但異國婚姻需要多磨合，「像汪小菲跟大S和平分手，文化背景不同，會造成困擾」。





他覺得這件事很有趣，因為男女看法大不相同，朋友圈裡的女性都覺得大S很棒，能找到人生第二春，往前跨了一大步，但自己第一個念頭，更關切小孩子的未來，畢竟公眾人物的一舉一動都備受關注，「公眾人物做一個決定，都不是自己能做決定的，全部要看媒體的報導，可能會干擾很多，所以她必須要很冷靜處理，藝人的感情世界跟普通人不一樣，他們比較直接，在舞台上待過，知道很多事情不是很長久，應該要把握時間好好享受，但孩子要好好處理，一切都幸福就好」。





他自稱跟徐媽都是長輩，第一時間被告知當然會很SHOCK，關心事情未來發展，希望一切都圓滿，也要尊重大S的想法，聽聞徐媽用「公雞啄米圖」罵具俊曄，王偉忠笑說：「沒有啦！S媽多直接的一個人，她還那麼哲學家，尼采啊，還找照片暗諷，這世界不需要暗諷，直接說就好了。」





王偉忠過去曾主持《中廣男人》，睽違多年後再開金嗓，讓聽眾聽到另類的「視野」。他說，目前影音串流是主流，所以錄音間現場也會化身攝影棚，邀請來賓透過聲音與影像與聽眾互動，還會推出廣播抖音單元，將廣播帶入短影音的新世代。《欸！我說到哪裡了？！》自3月21日起，每周一至周四晚上6點播出一小時。



