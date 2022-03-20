面試官沒理由大遲到！該轉身就走？專家：看「這點」決定
面試總讓求職者很緊張，就怕哪個細節不注意就失去重要的工作機會，早早到面試地點準備，給面試官一個準時的形象是基本動作，但如果是面試官自己遲到，而且讓求職者一等就是兩小時，還沒有任何解釋，那求職者該注意什麼？這份工作真的適合嗎？104人力銀行顧客價值處協理翁維薇認為，找工作不只公司考核求職者，也是求職者觀察這間公司的時候，藉此機會觀察公司的環境與企業文化，是否跟自己是志同道合，如果連老闆或面試官都沒有正當理由大遲到，或許該思考一下這間公司是否真的適合自己了！
有位求職者在「104職涯診所」貼文指出，目前約好了第二次的面談，時間地點都是公司決定，不過他到了現場苦等了2小時都還沒看到老闆。只有公司人員頻說「不好意思，讓我等這麼久！請再等一下！」但是整個過程一通電話都沒有。這老闆對面試者的態度，讓貼文的網友實在不太敢恭維。擔心自己若錄取了這間公司，往後會不會有更多其他問題？是不是乾脆不要去比較好呢？
有網友就建議發問者，「可以詢問一下等兩小時的原因，如果那家公司真的不錯，職位也不錯，不要因為面試者的狀況而失去一個不錯的機會」，「這是你的感受跟決定！」、「先不管公司好不好，該單位可能『塞到』，老闆都沒空面試，可能是火坑！」
翁維薇說，不管是求職者或面試官，遲到就是很不禮貌、不尊重的行為，尤其沒有正當理由的情況下，其實這樣的面試經驗已經展現了這間公司企業文化。「過去曾有求職者面試時間約到晚上七點，一到現場看到全公司的人都還在加班，這也代表未來求職者進到公司可能會面對這樣的狀況，值得求職者仔細考量。」
《Career就業情報》顧問臧聲遠則提醒，面試官遲到要看一下對象是誰，有些企業的人資會在第一關面試時擺架子，但這些人未必是求職者未來直屬長官，此時就不要以偏概全，先觀察一下第二關面試者的反應再決定。但如果面試官就是公司老闆或未來單位的直屬長官，這樣的嚴重遲到行為就必須非常警惕，代表這些高層其實並不尊重員工的感覺，即便通過面試，是不是要接受這份工作也得多多考量。