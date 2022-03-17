如何兼顧雇主、移工需求？A級仲介這樣說

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她表示，「以前我們可能會傾向要求移工配合雇主，但現在我們會把雙方視為平等，檢視雇主要求是否合理，針對不合理的要求也會教育雇主相關法令規範，讓他們了解時代的變遷，不能再把移工當作24小時待命的女傭，要當作一般雇員來看待，對待移工的態度也要有平等的尊重」。
此外，她表示，當看護工生病的時候，公司也會主動協助，包括追蹤移工就醫後續的狀況，如果身體持續出現異樣也會主動為其安排健檢。公司也聘雇許多翻譯老師，透過line、whatsapp等通訊軟體與移工保持密切聯繫，隨時關心移工的心情與感受，若移工對工作有所不滿、受到委屈也可於第一時間表達。她表示，「人與人之間的相處很難是完美的，仲介只能盡力解決勞雇之間的誤會，透過溝通兼顧彼此需求」。
安祺人力仲介有限公司今年則是第4次拿到A級評鑑，主要經營看護工仲介業務。負責人林先生表示，移工是人，與雇主相處不可能說完全都不會遇到問題，但公司會盡量先了解雇主家中的環境、被看護者的照顧需求，替雇主尋找適合的工人，也會先向移工說明清楚雇主家中的情形，確保雙方都同意再進行媒合，以減少糾紛發生的可能。
他表示，仲介是站在雇主和移工中間的橋樑，當雇主和移工出現糾紛時，仲介要客觀了解雙方爭執的原因，並以中立的態度去協調，替雙方找到解套方式；當雇主有不對的地方，公司也會提出來讓雇主改善。他表示，「坦白說，不好的雇主我不接，不好的工人我也不要」，透過品質把關來建立勞、雇對公司的信任，並以經營固定熟客為主，把移工和客戶都當作自己的朋友去同理，漸漸培養出大家對公司服務的信賴感。
該公司目前手上的移工大概130幾人，林先生說，疫情下移工人數變少、看護工特別缺，也導致市場上亂象頻生，像是大家所詬病的買工費飆漲，就屬於違法部分，還有仲介會從其他仲介公司挖角不要的看護工，並轉給急需聘人的雇主，但這樣對於品質是有疑慮的。他強調，自己從來不會為了獲利，去挖其他仲介的工人，堅持媒合自己認識的、信任的移工給雇主，經營自己的客群，因此也獲得雇主和移工肯定。