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長榮減資後、國巨也宣布減資　第5度瘦身股價再度報喜？

▲國巨17日宣布減資2成，每股將退還股東現金新台幣2元，外界都在想像此次瘦身是否能讓股價再度走高。圖為國巨董事長陳泰銘。（圖／NOWnews資料照片）
▲國巨17日宣布減資2成，每股將退還股東現金新台幣2元，外界都在想像此次瘦身是否能讓股價再度走高。圖為國巨董事長陳泰銘。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-03-17 18:39:222022-03-17 18:52:09

長榮日前宣布減資6成，引發各界議論，而國巨今（17）日召開董事會，決議辦理現金減資，減資幅度為20%，減資金額約為新台幣10.8億元，消除股數約1.08億股，每股將退還股東現金新台幣2元，減資後實收資本額將降至新台幣約43.2億元。國巨這次減資也是第5度減資，外界特別關注，因為過去減資後，國巨一度晉升千金股。

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國巨指出，為提升股東權益報酬率及公司每股獲利能力，並考量財務槓桿及資金有效運用，本次董事會決議辦理現金減資以調整公司資本結構，並持續改善各項財務指標。

其實，被動元件龍頭大廠國巨一度是雞蛋水餃股，但近幾年連續4次現金減資，減資後股本變輕盈，財務結構變好，再加上產業趨勢改變，讓國巨股價步步高升，從不到10元晉升為千元的高價股。

而外界也拿國巨與15日同樣宣布減資的長榮做比較，因為長榮減資幅度高達6成，退還股東每股6元，再加上每股現金股利18元，每位股東可領24元。但長榮隔天16日股價不給面子，收盤幾近跌停，收在143元，外界解讀為投資人對股利政策不滿意，股價頗有利多出盡的味道，而這次國巨再次減資，股價是否真的走升，讓人充滿想像空間。

國巨今日也公布第4季度財務報告及營運成果，單季合併營收256.90億元，季減12.6%、年增15.6%。第4季單季稅後淨利為47.36億元，季減30.7%、年增27.9 %。而去年全年合併營收1065.39億元，年增57.4%，稅後合併淨利為229.03億元，年增90.7%，每股稅後盈餘46.46元，全年度毛利率40.4%，較去年增加2.8 %百分點，營業利益290.74億元，營業利益率27.3%，年增3.3%百分點。

展望下一季度，國巨指出，由於全球疫情及國際局勢緊繃，且IC零組件短缺仍影響客戶端的出貨，公司將密切關注市場的供需狀況並配置適當產能，以因應客戶的備貨需求。

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