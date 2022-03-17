長榮減資後、國巨也宣布減資　第5度瘦身股價再度報喜？

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其實，被動元件龍頭大廠國巨一度是雞蛋水餃股，但近幾年連續4次現金減資，減資後股本變輕盈，財務結構變好，再加上產業趨勢改變，讓國巨股價步步高升，從不到10元晉升為千元的高價股。
而外界也拿國巨與15日同樣宣布減資的長榮做比較，因為長榮減資幅度高達6成，退還股東每股6元，再加上每股現金股利18元，每位股東可領24元。但長榮隔天16日股價不給面子，收盤幾近跌停，收在143元，外界解讀為投資人對股利政策不滿意，股價頗有利多出盡的味道，而這次國巨再次減資，股價是否真的走升，讓人充滿想像空間。
國巨今日也公布第4季度財務報告及營運成果，單季合併營收256.90億元，季減12.6%、年增15.6%。第4季單季稅後淨利為47.36億元，季減30.7%、年增27.9 %。而去年全年合併營收1065.39億元，年增57.4%，稅後合併淨利為229.03億元，年增90.7%，每股稅後盈餘46.46元，全年度毛利率40.4%，較去年增加2.8 %百分點，營業利益290.74億元，營業利益率27.3%，年增3.3%百分點。
展望下一季度，國巨指出，由於全球疫情及國際局勢緊繃，且IC零組件短缺仍影響客戶端的出貨，公司將密切關注市場的供需狀況並配置適當產能，以因應客戶的備貨需求。