半導體缺才／缺口創7年新高　台積電、聯發科往校園搶人

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半導體人才到底有多缺？其實從今年各大專校院舉辦的校園徵才活動就能看出端倪，台積電端出碩士畢業工程師年薪可達200萬作為賣點，更打破慣例，歡迎高中高職以上或專科畢業人才從事製程與生產技術工作，且不只理工背景新鮮人，也包括財會、管理，以及人資等科系碩、博士應屆畢業生。
而聯發科今年在校園內更招募超過300位實習生，招募量創歷史新高，甚至為每一位實習生投入10萬元的費用，利用暑期實習期間進行完整培訓，主打畢業前即能錄取，就是希望吸引5G、AI、無線通訊、智慧聯通及元宇宙等關鍵技術領域人才，且除了研發之外，也陸續開出許多非理工專業職缺，包含公司營運方面的法務、財會、採購、策略規劃等文法商專業人才。
儘管如此，在職缺數大於人才供給數的狀況下，市場上依舊呈現「事求人」的現況。
以半導體產業來說，自2019年至2021年底，總體人才需求從2.3萬人暴增至3.7萬人，但整體就業市場有意願進入該領域就職者，現今僅1.7萬人。除此之外，主動應徵半導體業的求職者，目前屬於在職中「騎驢找馬」的比例為66.4%，高於整體徵才市場的45.6%，在處處充滿職缺的狀態下，企業留才更加不易。
在半導體工程師短缺的狀況下，電資通訊半導體產業甚至將心思動到文科生身上。一份人力銀行的調查就顯示，46%企業曾聘人文類及社會類擔任「科技／技術職」，以操作技術維修類、生產製造品管衛環類最多，越缺工或規模越大的電資通訊半導體產業，越敢用文科生，顯見補足人力缺口已成當務之急。