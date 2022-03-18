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半導體缺才／缺口創7年新高　台積電、聯發科往校園搶人

▲根據人力銀行統計，電子資訊/軟體/半導體業的人才需求，在過去短短三年成長將近50%。（示意圖／取自Pixabay）
▲根據人力銀行統計，電子資訊/軟體/半導體業的人才需求，在過去短短三年成長將近50%。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-18 10:15:00

電動車、元宇宙、AI等新興領域的發展，使得台灣經濟命脈「半導體產業」更顯重要，除了聯發科今（2022）年預計招募2千名研發工程師，台積電更將招募超過8千名新血，包含資訊、工程等相關等本科生，還有財會、管理，以及人資等科系碩、博士應屆畢業生。根據人力銀行統計，電子資訊/軟體/半導體業的人才需求，在過去短短三年成長將近50%。

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根據104人力銀行統計資料顯示，2021年Q4半導體業平均每月工作數達3.4萬，人才缺口創7年來新高，半導體業「求供比」高於整體徵才市場，想進入半導體業的求職者，平均可分到3.7份工作，是3年來新高，也是整體徵才市場「求供比」1.7份的2倍多。

半導體人才到底有多缺？其實從今年各大專校院舉辦的校園徵才活動就能看出端倪，台積電端出碩士畢業工程師年薪可達200萬作為賣點，更打破慣例，歡迎高中高職以上或專科畢業人才從事製程與生產技術工作，且不只理工背景新鮮人，也包括財會、管理，以及人資等科系碩、博士應屆畢業生。

而聯發科今年在校園內更招募超過300位實習生，招募量創歷史新高，甚至為每一位實習生投入10萬元的費用，利用暑期實習期間進行完整培訓，主打畢業前即能錄取，就是希望吸引5G、AI、無線通訊、智慧聯通及元宇宙等關鍵技術領域人才，且除了研發之外，也陸續開出許多非理工專業職缺，包含公司營運方面的法務、財會、採購、策略規劃等文法商專業人才。

儘管如此，在職缺數大於人才供給數的狀況下，市場上依舊呈現「事求人」的現況。

以半導體產業來說，自2019年至2021年底，總體人才需求從2.3萬人暴增至3.7萬人，但整體就業市場有意願進入該領域就職者，現今僅1.7萬人。除此之外，主動應徵半導體業的求職者，目前屬於在職中「騎驢找馬」的比例為66.4%，高於整體徵才市場的45.6%，在處處充滿職缺的狀態下，企業留才更加不易。

在半導體工程師短缺的狀況下，電資通訊半導體產業甚至將心思動到文科生身上。一份人力銀行的調查就顯示，46%企業曾聘人文類及社會類擔任「科技／技術職」，以操作技術維修類、生產製造品管衛環類最多，越缺工或規模越大的電資通訊半導體產業，越敢用文科生，顯見補足人力缺口已成當務之急。

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