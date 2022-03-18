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半導體缺才／企業大廠急搶私校生　「端牛肉」拚無縫接軌

▲企業極力挖角大四、研究所學生，透過在課堂報告上直接給予獎金，持續透過各種利多拉攏理工背景人才。（示意圖／NOWnews資料照）
▲企業極力挖角大四、研究所學生，透過在課堂報告上直接給予獎金，持續透過各種利多拉攏理工背景人才。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-18 10:10:00

半導體產業本就長期缺工，隨著我國晶圓代工大廠持續擴廠，光是台積電與聯發科兩間大廠就有上萬人才需求，不只本科系的電子資訊新鮮人，只要是理工科人才幾乎全數盡收，元智大學主任秘書吳和生接受《NOWnews今日新聞》採訪時透露，和過去相比，越來越多企業透過擔任業師、舉辦徵才說明會等方式，極力挖角大四、研究所學生，更在課堂報告上直接給予獎金，持續透過各種利多拉攏理工背景人才。

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半導體大廠過去都以台清交成、台科、北科等公立學校為主要人力來源，不過隨著需求人才持續擴增，第一線私校也成為企業大廠獵才標的，進而影響所有需要理工科系的產業更積極入校搶才，透過及塑造企業認同和與基礎的訓練可以無縫接軌，為了能徵得好員工，各企業使出渾身解術。

吳和生舉例，電路板協會會在校內開設印刷電路場的課程，且無論是參訪或是派駐業師等需求，都是由企業負擔成本，協助學生考取證照，也會發給學生獎學金，另外還包含企業配合課程，派駐業師進行分組競賽，和學校老師共同指導，甚至只要學生參與該課程，每人還能拿到5至6千的獎勵金。

「一般傳產可能一堂課會派四個業師來，讓學生早一點了解他們的技術、工作環境，塑造企業認同，讓學生在校內的訓練能無縫接軌產業。」吳和生說，產業對學生提供的實習機會也相當慷慨，一個月獎勵金能來到3萬元，電子廠給得更高，「這是以往難以想像的，以前很多實習連錢都沒有。」

只要是工科的學生，履歷一上到人力銀行，電話就會接到手軟，大量的公司密集的在找人，也會持續到各個系上拜訪、舉辦說明會，「一般的半導體業，只要理工的背景都要了！」吳和生更透露，現在想進來學校舉辦說明會的企業多到校方需要拒絕，以免佔用學生上課時間。

元智大學研發長方世豪也提到，「廠商缺才缺人，這個領域同學很好找工作，不只端出獎學金、誘因，基礎薪資也往上加。」不過，雖然產業需要的人才多，但也會有競爭性的問題，要做製程研發或是技術生產很不同，建議學生在心態上要放更寬，還是要觀察工作性質和未來發展，大廠、小廠都有其優劣之處。

但可以確定的是無論是大廠、小廠，找不到人就是事實，隨著半導體產業持續向下深耕優秀人才，半導體業如今已非「窄門」，電子資訊/軟體/半導體業5年來人才缺口成長36%，數學電算、工程學科無疑是企業搶才的雙核心領域。 

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