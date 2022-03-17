COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

搶攻兒童節國旅大餅！飯店業推兒童版Happy Hour

▲四月連假將近，雲朗觀光集團搶攻兒童節連假商機，聯合集團旗下飯店品牌舉辦《雲朗童樂會》活動。（圖／業者提供）
▲四月連假將近，雲朗觀光集團搶攻兒童節連假商機，聯合集團旗下飯店品牌舉辦《雲朗童樂會》活動。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-17 19:41:432022-03-17 19:41:48

四月連假將近，雲朗觀光集團搶攻兒童節連假商機，聯合集團旗下飯店品牌舉辦《雲朗童樂會》活動，分別推出Happy Kid's Hour兒童歡樂吧、彩繪蛋、期間限定造型甜品等豐富內容，為到訪的小旅人打造繽紛童趣的專屬時光，雲品溫泉酒店更加碼推出吉祥物DiDi兒時記趣系列活動、四月兒童暢玩住房專案、VIKids兒童Party Time、兒童專屬護照等多項應景內容迎接歡樂假期。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雲朗觀光集團於 4月1日至4月5日舉辦《雲朗童樂會》主題活動，融合兒童節與復活節元素，為入住孩童打造童樂氛圍。君品酒店於活動期間，每天推出一場藝術導覽結合尋蛋活動，在飯店各角落藏匿彩繪蛋，參加導覽的客人可以同時體驗藝術之美、以及尋蛋樂趣 ，導覽結束時透過拍照蒐集最多彩蛋的客人，可獲得特製巧克力驚奇蛋。

在餐點上，各飯店也有小巧思，君品酒店雲軒西餐廳提供應景的復活節甜點，雲品溫泉酒店丹彤自助餐，供應巧克力杯子蛋糕及優格蘋果慕斯等彩繪蛋造型甜品，並有期間限定糖葫蘆、烤大豬等美食，翰品酒店新莊也於早餐供應雞蛋布丁，為連假出遊增添甜蜜回憶。

翰品酒店高雄、花蓮、兆品酒店台中、嘉義、礁溪特別舉辦 Happy Kid's Hour，打造點心加倍的兒童歡樂吧，於下午或宵夜時段供應點心自助餐檯與果汁暢飲，讓小朋友大快朵頤。而兆品酒店嘉義則限量供應自助式炸物拼盤，兆品酒店礁溪提供養生鹽滷豆花、8度濃豆漿等美味點心。翰品酒店高雄更打造「翰品柑仔店」，提供十餘款琳瑯滿目的懷舊零食，品日式料理則於兒童節限量贈送彈珠汽水，至港都茶樓用餐也可獲得限量提供的兒童節點心。

雲品溫泉酒店祭出豐富多樣的四月兒童節活動，於不同期間、時段推出吉祥物DiDi兒時記趣闖關遊戲、大富翁、折氣球、水槍大戰Party、VIKids兒童Party Time等內容，完成挑戰有機會贏得扭蛋或玩偶等好禮。此外，雲品另推每日限量「四月兒童暢玩住房專案」，入住一泊二食，第一位兒童享半價入住優惠，再贈VIKids 活動乙位，爸媽午茶乙份，適合親子客群盡興暢玩。

國旅券晚鳥超優惠買1送1！萌拍苗栗波波草、體驗烏來纜車

今日最聚焦／出國旅遊3點注意　專家解析：團費一定變貴

國旅券4月底過期！一日遊333元、飯店住一晚免500元催客

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
79.13%20.87%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀