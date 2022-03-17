搶攻兒童節國旅大餅！飯店業推兒童版Happy Hour

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在餐點上，各飯店也有小巧思，君品酒店雲軒西餐廳提供應景的復活節甜點，雲品溫泉酒店丹彤自助餐，供應巧克力杯子蛋糕及優格蘋果慕斯等彩繪蛋造型甜品，並有期間限定糖葫蘆、烤大豬等美食，翰品酒店新莊也於早餐供應雞蛋布丁，為連假出遊增添甜蜜回憶。
翰品酒店高雄、花蓮、兆品酒店台中、嘉義、礁溪特別舉辦 Happy Kid's Hour，打造點心加倍的兒童歡樂吧，於下午或宵夜時段供應點心自助餐檯與果汁暢飲，讓小朋友大快朵頤。而兆品酒店嘉義則限量供應自助式炸物拼盤，兆品酒店礁溪提供養生鹽滷豆花、8度濃豆漿等美味點心。翰品酒店高雄更打造「翰品柑仔店」，提供十餘款琳瑯滿目的懷舊零食，品日式料理則於兒童節限量贈送彈珠汽水，至港都茶樓用餐也可獲得限量提供的兒童節點心。
雲品溫泉酒店祭出豐富多樣的四月兒童節活動，於不同期間、時段推出吉祥物DiDi兒時記趣闖關遊戲、大富翁、折氣球、水槍大戰Party、VIKids兒童Party Time等內容，完成挑戰有機會贏得扭蛋或玩偶等好禮。此外，雲品另推每日限量「四月兒童暢玩住房專案」，入住一泊二食，第一位兒童享半價入住優惠，再贈VIKids 活動乙位，爸媽午茶乙份，適合親子客群盡興暢玩。