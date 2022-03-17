18歲公民權　綠盼大選前速推動、藍扯動保權入憲迴避

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國民黨團曾銘宗表示，國民黨贊成18歲公民權入憲，但修憲前提是「朝野必須有共識」，因為修憲門檻非常高，須經立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三同意才能提出憲法修正案供全民複決，以目前立院席次來看，想修憲必須有朝野高度共識，修正過程中從修憲委員會第一天開議開始，「民進黨只是基於民進黨政治利益在考慮，沒有朝野溝通，沒有真正要修憲，只是走程序無心無義，民進黨這次修憲是打假球」。
曾銘宗指出，假設民進黨真的想修憲，他認為朝野可以回到修憲委員會，對於因應國家當前的需要好好談，也不用急著月底就送出立院。除18歲公民權外，包括動保、環境權等爭議比較小的議題，包含政府體制的檢討，也都可以談。
民眾黨團邱臣遠說，民眾黨對修憲態度與過去相同，希望贊同盡快送院會處理。另外，民眾黨團盼可一併處理國會選制可以採聯立制以及動保入憲，「這次初步18歲共識，後續可以把動保入憲法18歲公民權提案希望各黨團支持」。
時力黨團副總召陳椒華表示，全力支持18歲公民盼儘速通過，在今年年底大選進行複決公投，但時力也希望是不是針對其他有機會形成共識的條文包括動保權入憲、基本權入憲等可也一並納入，盼朝野黨團一同來支持。
國民黨團書記長萬美玲說，這次動保團體也到立院拜訪各黨團，三個黨團都對動保權入憲有共識，但民進黨團總召柯建銘卻稱對動保入憲沒共識 ，還硬要把國民黨團扣上「不支持18歲公民權的帽子」。
最後，柯建銘總結，他認為應先處理18歲公民權，其他動保議題入憲可以後續討論，畢竟動保議題有《動保法》可管，並非所有議題都該搬到憲法層次。但曾銘宗說，國民黨團內部曾評估是否讓18歲公民權先走，其他修憲議題後續討論，但對民進黨沒有信心，因為民進黨過去紀錄太差，只有多數暴力、不尊重少數。
由於朝野無共識，最後游錫堃宣布有關修憲議題各黨團繼續溝通。