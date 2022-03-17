巷仔內／下猛藥升息1碼　央行背後在盤算什麼？

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由於美國聯準會已暗示今年還會再升息6次，5月可能再升息1碼，也讓央行在面對通膨壓力可能持續增加，尤其央行接下來要到6月才會召開第二季理監事會議，若美國5月再升息1碼，台灣3月及5月都不動，屆時台美利差持續擴大，近來台灣已面對外資大舉在台股賣超及匯出的情況，屆時恐讓資金外流情況更嚴重。
不僅如此，之前新台幣大幅升值，甚至被視為亞洲最強貨幣，而新台幣升值也多少抵銷一些進口物價上漲壓力，這應該也是為什麼央行之前不急著升息的原因之一。只是現在美元開始升息，原本市場就看好美元，再加上俄烏戰爭避險需求，進一步推升美元走強，如果台美利差持續擴大，美元將更具吸引力，這從新台幣兌美元已自27.5元左右一路貶到28.6價位，直到今日才又出現強升，來到28.4元價位。
只是，匯銀人士也擔心，新台幣升值反而可能成逢低承接美元的好機會，新台幣還是有貶壓，如果央行不升息，美國又持續升息，台美利差持續擴大，除加速資金外流，也會增加新台幣貶值壓力，對物價上漲更是雪上加霜。
此外，央行繼出4波打房措施，房價似乎仍居高不下，這次央行卻未如市場預期祭出第五波打房措施，反而一口氣升碼1碼，雖然央行總裁楊金龍強調升息不是針對房市，而且實施至今，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度約37%，距離歷史高點還有段差距，有助於銀行降低授信風險與健全經營，「央行還有空間，但覺得沒必要一直持續下去」，但他也坦言，升息亦會波及房貸戶，影響房市，央行內部也評估過，以內政部去年第3季新承作房貸金額平均763萬估算，1年利息負擔增加1萬9075元，1個月平均多負擔1589元。
其實，之前央行推出選擇性信用管制時，市場也不少人認為根本沒有用，不如升息效果來得快，只是當時央行考量升息影響面太大，加上疫情衝擊衝擊先觀察，如今國內疫情已有紓困，並將進一步放寬防疫措施，央行也上修今年台灣經濟成長至4.05%，並認為紓困及振興方案已達到效果，今年民間消費及投資都會成長，又加上國內通膨壓力也持續上升，美國又啟動升息循環，還會再升6次，就如同楊金龍所說央行升息3條件都已符合，包括物價上漲率與通膨展望、主要國家升息情況及國內紓困振興發展，因此升息決定並不困難，還誠如大家所言很勇敢，
因此，相信央行也早已盤算，先將利率升回2年前調降的1碼，不僅可抑制通膨預期心理，還可達到打炒房的效果，同時亦可緩和新台幣貶值壓力，可說是一舉數得。
不過，央行下猛藥一次升息1碼，即0.25個百分點，在物價持續飆漲，生活費負擔已重，如今又升息，有房貸的人負擔更大，而且除房貸族受影響，包括學貸、紓困貸款利率應該也會調整，屆時是否引發民怨，況且今年還有縣市長選舉，會不會最後又要公股行庫暫緩提高利息，減輕房貸族壓力，這兩天在立法院財委會已有立委關注央行升息對房貸族的衝擊，並提案要公股行庫暫緩提高利息，因此，這次央行大膽升息1碼的後遺症，恐怕還值得關注。