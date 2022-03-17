李千那吵輸顏正國「淚流3公升」　黃尚禾全程被瞞

導演顏正國、黃尚禾、李千那、段鈞豪、張鐵齒、張寗、吳信翰、阮橋本（鋼鐵爸）、陳隆龍、張峰議、蕭子涵今（17日）出席電影《少年吔》首映會，李千那第一次為電影操盤原聲帶，為此與顏正國起過衝突，吵架還吵到哭，最後誰從這場辯論勝出？李千那笑說：「當然國哥吵贏。」
顏正國坦言摩擦爭執一定會有，「畢竟我不是千那，千那也不是我阿國，一定要一直聊才能理解彼此的堅持。」而且他也不吃女生哭哭啼啼這套，「千那個性直，有時候卻很敏感，我說妳不要哭，要哭就不要講，但是她真的很棒，做電影原聲帶完全沒有經驗，她的團隊操到大家『火』花很大。」
李千那花2個月做原聲帶，形容自己流了3公升的眼淚，當時在發想歌曲時，她疑惑為什麼男主角都沒有唱歌？因此邀約黃尚禾一起合唱，讓他挑戰饒舌，沒想到他一口答應了，至於和顏正國意見不合，她說：「爭執已經過去了，寫出好歌最重要，我會繼續努力。」問黃尚禾想不想替女友向顏正國出氣？他笑說：「我剛剛才知道，想都不敢想。」顏正國虧：「這有點挑釁，有些東西是不容挑戰的。」
電影《少年吔，安啦！》主演高捷親自現身祝賀票房大賣，頗具傳承意味，顏正國放話如果票房破2億，就帶領片中的兄弟一起重現「打赤膊」的經典場景，「小意思啦！那有什麼問題，破2億就包下溫泉會館，大家一起來泡，討論下一支片的企畫，順便來看看我們是怎麼『專業喝酒、順便拍戲』的。」