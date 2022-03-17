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睡醒「蛋蛋不見了」！黃狗怒拆病房　獸醫笑：看來很沮喪

▲巴西一隻黃狗日前結紮後，竟然在病房裡「拆家」！（圖／TikTok帳號drajessicapossari）
▲巴西一隻黃狗日前結紮後，竟然在病房裡「拆家」！（圖／TikTok帳號drajessicapossari）

編輯中心/綜合報導

2022-03-17 21:41:26

看來狗狗有滿滿的怒氣！巴西一名飼主日前帶自家小黃狗到獸醫院進行絕育手術，住院休養後隔天獸醫師一進醫院，就發現病房「被拆家」，不僅物品四散在房間各處，連攝影機線都被咬斷，讓獸醫師哭笑不得地表示：「看來牠真的很怒」。

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▲「立羅（LeLo）」日前到潔西卡的獸醫院進行絕育手術。（圖／TikTok帳號drajessicapossari）
▲「立羅（LeLo）」日前到潔西卡的獸醫院進行絕育手術。（圖／TikTok帳號drajessicapossari）
獸醫師潔西卡Jéssica Possari日前替一隻熟識的狗狗「立羅（LeLo）」結紮，平時立羅是一隻很乖的狗狗，因此手術後潔西卡就將牠放進病房內的籠子裡休息等待復原。沒想到隔天傑西卡走進病房巡視時，竟然發現房間彷彿被炸彈炸過一樣，桌上以及地板散落各種物品，沒有一樣東西是完好的，不僅如此，立羅還拆了先前戴著的羞恥圈，撞開籠子的門還咬壞椅子，甚至連攝影機的電線都被咬斷，狀況慘不忍睹！

▲結紮後隔一天潔西卡發現立羅待的病房像是被颱風掃過一樣，慘不忍睹。（圖／TikTok帳號drajessicapossari）
▲結紮後隔一天潔西卡發現立羅待的病房像是被颱風掃過一樣，慘不忍睹。（圖／TikTok帳號drajessicapossari）
▲屋內所有物品散落一地，椅子也被推倒在地。（圖／TikTok帳號drajessicapossari）
▲屋內所有物品散落一地，椅子也被推倒在地。（圖／TikTok帳號drajessicapossari）
傑西卡非常傻眼地看著房內的一切，萬萬沒想到一隻狗狗可以拆家成這樣，不過她並沒有責怪立羅，反而自嘲地笑說：「牠應該很沮喪，我只是很驚訝一隻狗可以拆家成這樣！」、「牠明明很乖，沒想到竟是搗蛋高手！」也表示立羅只花了短短2小時就完成這一切「壯舉」！

▲攝影機的電線被咬斷，立羅戴的羞恥圈也被掙脫後咬破！（圖／TikTok帳號drajessicapossari）
▲攝影機的電線被咬斷，立羅戴的羞恥圈也被掙脫後咬破！（圖／TikTok帳號drajessicapossari）
▲椅子的坐墊更是被啃得亂七八糟，潔西卡看了也忍不住笑出來！（圖／TikTok帳號drajessicapossari）
▲椅子的坐墊更是被啃得亂七八糟，潔西卡看了也忍不住笑出來！（圖／TikTok帳號drajessicapossari）
網友看了之後都忍不住留言表示：「我的天啊，無敵破壞王」、「這拆家程度根本熊孩子」、「汪：把蛋蛋還給我」、「好慘，但是太好笑了」、「這是被颱風掃過吧」、「看來牠對結紮非常不滿」現在一起來看看潔西卡的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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