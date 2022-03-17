藍迴避處理18歲公民權修憲案 綠要蔣萬安表態是否支持
立法院今（17）日協商18歲公民權修憲案，最後未達共識，民進黨發言人周江杰晚間呼籲蔣萬安、江啟臣、魯明哲、謝衣鳳、林為洲、費鴻泰、林奕華等多位提出憲法修正案，要求落實18歲公民權的國民黨委員，不要再打假球，並應於說明本月底立法院表決時，是否會支持18歲公民權通過。
周江杰表示，憲政改革是台灣重要的改革工程，不過在此次修憲過程中，國民黨立委在社會輿論壓力下，宣稱支持18歲公民權，但從公聽會到審查會都選擇缺席，充分證明國民黨根本是在打假球，企圖阻撓年輕族群取得投票等公民權利。
周江杰表示，民進黨、時代力量和民眾黨等三個政黨為求18歲公民權能順利通過立法院審查，都對自己的憲政改革主張做了讓步，為得就是求取朝野最大共識，如今卻因國民黨從頭到尾的惡意阻擋，讓台灣的憲政改革珍貴時刻將功虧一簣。
周江杰說，國民黨應向社會大眾和年輕族群說明，為何選擇惡意杯葛修憲委員會，為何容許國民黨召集委員怠忽擔任主席的義務。
周江杰再次呼籲蔣萬安、江啟臣、魯明哲、謝衣鳳、林為洲、費鴻泰、林奕華等多位提出憲法修正案，要求落實18歲公民權的國民黨委員，應表態是否支持18歲公民權通過立法院審查，勿讓自己在台灣的民主化歷史上留下汙點。