內門宋江陣來了！霹靂舞搶先秀、總舖師展宋江大宴

受到疫情的影響，高雄特色文化「內門宋江陣」活動已停辦兩年，今年再次回歸，將於3月25日在高雄內門順賢宮復辦，主題定調為「宋江大好」。市長陳其邁表示，今年的表演節目突破以往的表演規劃，特別融合創新街舞元素，搶先納入即將成為奧運項目的「霹靂舞」；另一大亮點則是以四位南北總舖師Battle創造的「宋江大宴」。
市長陳其邁今(17)日出席「2022高雄內門宋江陣 宋江大好記者會」表示，睽違2年的宋江陣於今年復辦，邀請大家來去內門見識傳統陣頭文化、藝陣文化還有宋江陣，今年結合傳統與創新，延續宋江陣以武會友的精神，以「Battle」為主題，呈現陣頭文化最重要的元素，同時運用5G科技元素，讓現場開幕實況零時差傳送至鳳山生活館螢幕播放。更感謝同為高雄出生的知名作詞人許常德與B.T.O.D為宋江陣活動創作專屬主題曲「宋江大好」，一曲道破宋江陣的「精、氣、神」，宣揚宋江之美。
觀光局長周玲妏說，除了表演節目精彩，這次的另一大亮點就是以四位南北總舖師Battle創造的「宋江大宴」，由內門的阿机師吳義雄、阿隆師湯富隆、美花師陳美花，以及來自台北的亞太年度十大名廚黃景龍師傅，聯手推出升級版的辦桌，四位總舖師的知名度及精美菜色相互推動下，開賣不到一週即秒殺。周玲妏強調，這一次讓大家吃到的不只是總舖師手路菜，還有內門文化、高雄價值和台灣精神。
內門順賢宮更將於3月25、26日、4月3日至5日晚上加碼安排煙火、水舞展演，每次展演15分鐘，效果震撼精彩。為方便更多外地遊客至內門觀賞一年一度的盛事，今年特別規劃接駁專車，提供遊客從高鐵左營站至內門順賢宮的接駁，來回只要300元，事先上網預約且完成付款，即可依照預約時段搭車。活動詳細資料請至「高雄內門宋江陣」臉書粉絲團查詢。