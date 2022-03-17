嘆再被謠言中傷　周春米PO藏頭文：沒選舉過更能當縣長

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周春米說，「一」向低調的先生，照片也被曝了光，買了個人鍋，因為晚上只能自己在家享用一個人的晚餐，沒辦法陪他用餐，她很不捨，但知道先生會體諒自己，更絕對會支持自己，永遠是自己最穩定、最溫暖的依靠。
周春米表示，「定」下自己走這條政治路決心的，就是被稱為議會公道伯的父親周輝煌，雖然他已經隨佛祖修行十餘年，卻也在這次初選被拿出來穿鑿附會編撰故事，硬扯出林派、張派，那是被屏東人遺忘的過去式，卻變回現在進行式，惡意加諸在為民進黨奮鬥超過20年的自己，家人是每一位政治人物的底線，該適可而止。
周春米說，「會」如此感受，是因為自己受過專業訓練的法官、律師，雖然沒有傳統政治歷練，沒有流利的口條，更不喜歡作秀，但每一句說出口的話，都是堅信自己做得到的，不願意將砲口對向競爭對手，但不代表自己應該對這些入骨的攻擊緘默，今天政見發表的協調會，我方遵照黨中央的政見發表遊戲規則，卻有同志堅持要辯論交鋒，身為律師，辯論自己從不畏懼，但民進黨是有優秀傳統的政黨，過去這套政見會制度也行之有年，遴選出許多優秀候選人，尊重黨中央決定，也相信循往例辦理政見會更有利黨內初選的團結與大選的勝利。
周春米說，「全」心全意為鄉親服務，是自己2016年轉換跑道擔任不分區立委後最在意的事情，為屏東、為台灣爭取公益、捍衛正義的那些重要時刻，自己從不曾缺席，縱使有些人打高空，到中央爭取建設也虎頭蛇尾，自己則是陪伴縣府團隊走訪每個部會，默默地記下地方的需求，緊盯中央的經費與進度，更來回屏東台北無數趟的披星戴月人生，一切都甘之如飴，默默承擔。
周春米表示，自己「力」拚屏東第一女縣長，不只是口號，更不怕被比較，期盼自己運用所學與經驗，成為屏東最溫暖專業的女力，追求屏東安居樂業，讓屏東繼續向前，路再遠、心再累，都要繼續撐下去，為了鄉親義無反顧，勇往直前。她知道女性在政治這條路，絕對不會順遂，但自己絕不抱怨。
周春米說，「以」為她沒選過舉，就不應該擔任首長的人，真的錯了。就是因為沒選過，自己更能跳出既有政治框架、撇除政治考量，真正設身處地為鄉親著想，也因為擔任不分區立委，自己更看見非六都的屏東，雖然資源及條件發展遠不及鄰近城市，但是在屏東縣長潘孟安帶領全民打造亮麗屏東品牌的努力下，屏東絕對是值得錦上添花的瑰寶，自己會延續光榮再創高峰。
周春米接著強調，「赴」湯蹈火，她在所不辭，多年前在竹田遇到一位阿婆，在她耳邊用客語說「細妹選縣長」，這幾個月掃菜市場，姐姐妹妹、婆婆媽媽們都跟自己說一定要選上，堅強的女性撐起半邊天，屏東當然也是如此，雖然遇到很多的攻擊，但是要成為屏東大家長，照顧每位鄉親，自己就要萬分勇敢，萬分堅強，和大家一起創下歷史紀錄。
周春米表示，「贏」得這場初選勝負的關鍵，不是大咖，而是所有的屏東鄉親，決定屏東未來的，不是互相攻訐，而是團結，期盼和兩位對手各憑本事，光明正大走完這一場模範初選，共同成就屏東的將來。
周春米說，「得」民心者得天下，她想感謝一路走來大家的信賴跟支持，來參加自己說明會的鄉親，都是這幾年參加過的社區據點、農再活動、還有一起解決地方大小事的村里長、代表、議員、農漁會三巨頭等，還有會勘過農路、學校、天然災害的鄉親，為了替她加油，大家聚集起來，在關鍵時刻站出來，這份情，自己萬分感謝。
周春米表示，「初」衷不變，自己和團隊會繼續一步一腳印，走遍屏東33鄉鎮，爭取更多鄉親認同，最後衝刺的緊要關頭，每分每秒都不能浪費，自己與團隊絕對會拿出最大的能量與決心，勇敢為屏東承擔這一役。
周春米說，「選」舉不該是零和遊戲，不該是詆毀人格的工具，也不該是比誰講話酸的比賽，更不該是利益交換的所在，這些都不是人民和黨內同志樂見的，認真傾聽人民的心聲，不說大話，實在做事，用心服務解決問題，不噴口水只留汗水，才是應該拚盡全力較勁的事。