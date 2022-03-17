竹市議員李妍慧「集結新竹隊」送物資挺烏克蘭

新竹人超有愛！俄烏開戰至今已超過兩周，超過200萬難民逃離家鄉避難，新竹市議員李妍慧最近在新竹成立烏克蘭物資站，號召「新竹隊」民眾集結物資，短短1週內湧入多人響應。她今（17）日將新竹市民的愛心送到外交部援助烏克蘭，成功搭起相距76公里的募資橋樑，「支持烏克蘭，新竹人不會缺席！」
李妍慧透露，一開始收到一些市民朋友表達希望捐贈物資到烏克蘭的心願，但苦於外交部的募資管道較遠，不方便親送，她便號召一起募資，作為新竹市民與外交部的募資橋樑。沒想到她的貼文出去之後，更多人湧入，「有了就近的募資管道可以更方便響應，大家都自發性地來了，新竹人真的很有愛心！」
在李妍慧發動號召新竹隊送物資之後，收到不少市民、親友及網友表達支持：「議員最有愛了！我支持！」、「謝謝妳願意登高一呼」、「支持援助烏克蘭」、「謝謝議員，終於有就近管道可以讓我出一份心力」。
截至今天止，「新竹隊」集結捐贈品項包括醫療口罩、毛毯、衛生用品、尿片、餅乾等，幾乎塞滿議員辦公室。李妍慧表示：「許多熱心的民眾親自攜帶或寄送愛心物資到辦公室，以行動表達對烏克蘭的支持。」
隨著物資已在辦公室盤點完成，李妍慧也在今天親自將新竹隊的愛心送至外交部，現場人非常多，甚至有爸媽帶著小朋友一起去捐贈物資，也有慈濟志工們在協助整理物資，她也向志工們表達感謝。