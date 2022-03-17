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藍籲禁反質詢　游錫堃酸蔣萬安：應強化自己的質詢能力

▲國民黨立委蔣萬安質詢風波不斷，持續引發朝野論戰。（圖／記者林調遜攝）
▲國民黨立委蔣萬安質詢風波不斷，持續引發朝野論戰。（圖／記者林調遜攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-17 22:31:12

國民黨立委蔣萬安本月11日於議場質詢，卻被行政院長蘇貞昌反將一軍，後續風波持續延燒，受到各界關注。立法院長游錫堃今（17）日晚間透過臉書表示，事件發生後，因為身為院長，依法維持中立立場，盡量不對外發言解釋，未料經過有心人披露之後，誤會愈來愈多，也因此，他在今天的朝野協商中趁著再度提起這件事時澄清。

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游錫堃表示，3月11日當天，蔣萬安雖有講一句「請主席主持一下」的話，但又立即繼續與官員進行詢答，蔣當時並未確定向主席提出處理之要求。因為「質詢」是委員法定職權，立法院質詢又係採即問即答方式進行，詢答時間又屬於詢答雙方所有，擔任中立主席者，在委員未確定提出處理要求又隨即持續詢答情況之時，實不便介入，中斷詢答之進行。
 
游錫堃也說，現行我國法律，並未有「反質詢」的規定，「反質詢」的定義在法律上並不清楚，此觀國民黨前主席、立委江啟臣正式提出《立法院職權行使法第25條條文修正草案》，要求修法納入「反質詢」。如果法有依據，何必提案修法？

游錫堃說，有謂行政官員答詢時不得「超過質詢範圍」，這應該會隨看問題的角度不同而有不同的解釋。以3月11日當天爲例，若是就「停電」與「反攻大陸」兩個議題而言，當然沒有關係。但是如果就當天「敢不敢承諾」這句話的爭辯，質詢與答復均在談承諾，那答復就當然與質詢內容有相關性。
 
游錫堃表示，台灣質詢制度早就有之，以前戒嚴時期一黨獨大，官員高高在上，早就有官員「反質詢」的存在。那時候的「黨外」省議員，面對的豈止是「反質詢」而已？美麗島事件受刑人中，不是有一個沒有參加遊行而被抓去關的民代？人家「黨外」還不是走過來了。
 
游錫堃強調，身為國家最高民意機關民意代表，為了善盡職責，須持續研究強化自己的「質詢能力」。因立法院是一個「政策辯論」、「議事攻防」議事公開交由人民評斷之地，不管在朝或在野之民意代表，惟有充實自己「質詢能力」，在「攻守兼備、理性問政」下，試問一個具有堅強的「反反質詢」能力的國會議員，有誰敢去「反質詢」？

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