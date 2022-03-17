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Netflix出手割韭菜？網警告沒有好下場　「1理由」被打臉

▲共用Netflix帳號、分攤月租費省錢的網友哭哭了，Netflix宣布在3大地區率先測試，添加非同住的子帳戶額外收費2至3美元。（示意圖／取自pixabay ）
▲共用Netflix帳號、分攤月租費省錢的網友哭哭了，Netflix宣布在3大地區率先測試，添加非同住的子帳戶額外收費2至3美元。（示意圖／取自pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-03-17 22:55:26

今（17）日傳出Netflix將針對非同住者共用帳號額外收費，讓許多揪團分攤月租費的用戶心頭一驚，不過目前僅有在智利、哥斯大黎加、秘魯3個地區測試，尚未推及到其他地區，台灣使用者暫時不受影響，不過也代表Netflix開始正視非同住者共用帳號的問題。就有網友抱怨，Netflix一刀砍向最多人使用的家庭方案，「捅這一刀，是不是準備要讓自己下去了？」但卻遭許多鄉民反駁，掀起討論。

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Netflix高級方案月付390元，可供4個裝置同時在線觀看，Netflix雖在官網明訂禁止非家庭成員共用帳號，卻始終沒有相關措施。如今Netflix在智利、哥斯大黎加、秘魯3個地區，推出全新測試計畫，未來非同住的子帳戶額外收費2至3美元，等於多付新台幣60至85元。至於下一步是否會擴及全球，《NOWnews今日新聞》去電台灣Netflix，未獲得回應。

▲Netflix標準、高級方案，未來最多可添加2個非同住的子帳戶，將額外收費2至3美元，率先在智利、哥斯大黎加、秘魯地區測試。（圖／翻攝Netflix）
▲Netflix標準、高級方案，未來最多可添加2個非同住的子帳戶，將額外收費2至3美元，率先在智利、哥斯大黎加、秘魯地區測試。（圖／翻攝Netflix）
有網友在PTT發文，直呼「網飛要開始收割了」，認為Netflix第一刀就是砍最多人使用的家庭方案，「依照歷史以來的經驗，每次做收割的沒幾個有好下場」，原PO最後詢問大家「網飛捅這一刀，是不是準備要讓自己下去了？」

不過許多鄉民仍然認為Netflix地位難以撼動，最關鍵理由就是「沒有對手」，紛紛在底下留言回覆說，「下去個屁，你找的到比網飛更強的嗎」、「幾乎獨佔市場了，沒有任何對手」、「D+還早啦」、「我家幾個串流平台都有訂，最常用的還是N」、「我還是會用」。（編輯：倪浩軒）

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