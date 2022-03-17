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義守大學、萬豪酒店攜手培育人才　打造畢業即就業新捷徑

▲義守大學和高雄萬豪酒店於17日簽訂「產學策略聯盟合約」。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.17）
▲義守大學和高雄萬豪酒店於17日簽訂「產學策略聯盟合約」。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.17）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-03-17 23:04:59

國內疫情逐漸趨緩，看準觀光產業人才需求倍增趨勢。義联集團旗下的義守大學和高雄萬豪酒店於今（17日）簽訂「產學策略聯盟合約」，跨界整合資源以一條龍式的人才共同培育計畫，從大一開始的第一哩路接軌職場。

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高雄萬豪酒店董事長張天吉表示，義联集團有多元的事業體系，非常重視人才的培育，這次與義守大學產學合作，將發揮一加一大於二的加乘效果。高雄萬豪酒店將會以最完整的訓練，提升莘莘學子在理論與實務上的能量。國際星級飯店與一流國際大學的合作，無論在硬體還是軟體上，將帶來學習與就業的全新火花。

▲義守大學和高雄萬豪酒店跨界整合資源，以一條龍式的人才共同培育計畫，從大一開始的第一哩路接軌職場。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.17）
▲義守大學和高雄萬豪酒店跨界整合資源，以一條龍式的人才共同培育計畫，從大一開始的第一哩路接軌職場。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.17）
義守大學觀光餐旅學院設有觀光學系、餐旅管理學系、廚藝學系、休閒事業管理學系，今年獲得遠見雜誌企業評比觀光餐旅類別全國第三，這次與高雄萬豪酒店的合作共享資源，結合義守大學今年建置完成全國首創的「Cooking Studio & Library」，可進行私廚實境秀，同時將生活美學注入於廚藝教學中，以精緻、質感路線朝廚藝科學、美學與綠色餐飲目標前進。

義守大學將規劃大師講座系列課程，邀請高雄萬豪酒店各部門主管前進校園，以飯店管理、廚藝教學、行銷企劃等內容，與義大學子分享與傳授經驗。這次跨足觀光產業與高雄萬豪酒店聯手合作，由校內專業師資茁壯幼苗、高雄萬豪酒店專業級主管與主廚擔任業師增能加值，並提供實習機會和獎助學金補助，以「標靶精英主管就業培育」量身打造一技之長的畢業出路，以大教室、大校園概念，培養更多頂尖觀光產業菁英，打造畢業即就業新捷徑。

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