叫你阿嬤來！義美尋找88歲「這天」壽星 送8000元大禮包
快拿出阿公阿嬤身份證！每年義美食品都會尋找「同年同月同日生」的壽星一起過生日，今年除了邀請1934年3月30日的壽星長者，更擴大至1934年出生的長者一同慶生。同年生壽星可免費領豬肉鬆禮盒和生機草莓2袋，同日生壽星賺更大，除了送5款禮盒、12顆壽桃，壽星親領再加碼2000元禮金，總價值超過8000元。另外，各年度「3月30日」壽星，買指定商品5.5折。
創立於1934年3月30日的義美食品，每年都會舉辦周年慶，尋找「同年同月同日生」的長者一起過生日。只要是1934年3月30日當天壽星，電話報名就送益生菌、名點、果乾、純肉鬆、紅蔘飲、保健食品共5款禮盒，以及12顆壽桃，若是壽星親自到門市領取，另加碼來店慶生禮金2000元，禮包加禮金總價值超過8000元。
若是在1934年（民國23年）其他364天出生的民眾，壽星線上報名就送義美豬肉鬆禮盒、義美生機甜心草莓2袋。今年消息一公布，立刻吸引逾千人按讚，紛紛在社群轉發分享給別人的阿公阿嬤。
年輕人別哭，義美食品宣布加碼，各年度「3月30日」壽星，在3月18日至4月1日買重乳酪芝士塔單件5.5折（限購2顆），3月25日至4月1日買純豬肉鬆單件5.5折（限購3罐）。
門市也同步開跑88周年暖慶活動，即日起至3月24日期間，自備環保杯買現煮咖啡打8.8折後再折5元；單筆消費滿188元且自備購物袋，加送巧克力片。此外，多款指定商品祭出全面8折，會員再加碼9.5折，等於買義美夾心酥、鮮奶茶、酸梅湯等經典商品最低可打7.6折。