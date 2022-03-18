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iPhone 13「國軍綠」開箱　綠到全網驚恐：簽下去送一支

▲搶在開賣前實際開箱iPhone 13系列綠色款。(圖／記者周淑萍攝)
▲搶在開賣前實際開箱iPhone 13系列綠色款。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-18 09:34:302022-03-18 10:09:41

蘋果今（18）日開賣iPhone SE3和iPhone 13系列新色，這次是中性風格的綠色系列，iPhone 13 Pro／13 Pro Max為「松嶺青色」，以及iPhone 13 mini 和 iPhone 13「 綠色」，能否再掀起一股iPhone 11 Pro「夜幕綠」的搶購風潮呢？在開賣前率先開箱，看看這次的綠是偏向「國軍綠」還是「子母車綠」，但不管像哪一種綠，都讓開賣將近半年的iPhone 13系列再炒熱一波話題。

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▲ iPhone 13綠色、iPhone 13 Pro 松嶺青。（圖/記者周淑萍攝）
▲ iPhone 13（圖右）為濃郁的綠色，iPhone 13 Pro 松嶺青（圖左）帶有點灰的霧面綠色。（圖／記者周淑萍攝）
綠色依舊是潮流色系，國際色彩權威PANTONE會針對各個時裝周不同季度的流行色進行預測，在2022春夏紐約時裝週公布的代表色有純淨療癒的羅勒綠、黃水仙、棉花糖藍等，羅勒綠帶有灰色調的感覺，散發出健康與安好的特質，PANTONE希望如此舒服又清新的顏色，能帶給人們療癒、歲月安好的舒適感。

▲iPhone 13 Pro 松嶺青。（圖/記者周淑萍攝）
▲iPhone 13 Pro松嶺青盒裝內容物。（圖／記者周淑萍攝）
讓我們對於綠色擁有時髦感更加確定！實際開箱iPhone 13 Pro松嶺青和iPhone 13綠色，兩款拿在手上能明顯感覺到差別，松嶺青為Phone 13 Pro機身，採用霧面玻璃機背，在青綠色加入了灰色調，多了一點低調的質感。而iPhone 13綠色就是很濃郁的綠色，亮面的機背設計，側邊使用同色系鋁金屬邊框，整體綠的相當徹底。

▲ iPhone 13綠色。（圖/記者周淑萍攝）
▲ iPhone 13顏色更加濃郁，亮面機背辨識度很高。（圖／記者周淑萍攝）
iPhone 13 Pro松嶺青第一眼的確很有iPhone 11 Pro夜幕綠的即視感，兩款都是3鏡頭帶有灰的綠色霧面，仔細一比較可以察覺iPhone 13 Pro松嶺青的綠色再更深了一些。三台綠色相比，iPhone 13 Pro松嶺青低調沈穩更覺得討喜。

▲iPhone 13 Pro 松嶺青、iPhone 11 Pro夜幕綠（圖/記者周淑萍攝）
▲iPhone 13 Pro松嶺青（圖左）比iPhone 11 Pro夜幕綠（圖右）更綠一些，但都延續霧面設計。（圖／記者周淑萍攝）
這次的綠色系手機網友正反意見都有，有些人覺得和當兵有回憶連接，引起熱烈討論：「剛退伍、先Pass」、「簽下去送一支」、「教召可以攜帶這色不用繳出去，我就買」。也有網友覺得很不錯「軍綠正夯」，但iPhone 13的綠色太過濃郁不是很喜歡，甚至有人認為「比天峰藍好看太多」。

▲ iPhone 13 Pro 松嶺青。（圖/記者周淑萍攝）
▲ iPhone 13 Pro 松嶺青。（圖／記者周淑萍攝）
兩款綠色系列的iPhone 13，一出廠開機就是iOS 15.4 作業系統，可以立即啟動口罩Face ID解鎖， 透過辨識眼睛周圍區域的特徵來認證，並搭載最新Emoji表情圖案和數位疫苗接種紀錄等。

▲iPhone 13 Pro 松嶺青。（圖/記者周淑萍攝）
▲兩款綠色系列的iPhone 13，一出廠開機就是iOS 15.4 作業系統，可以立即啟動口罩Face ID解鎖。（圖／記者周淑萍攝）
但每每在思考要買哪一款顏色的時候， 有網友突破盲點，其實「手機都會裝殼啊」，裝上去也看不出來到底是「原諒的顏色」或是「國軍專用色」。

▲ iPhone 13綠色。（圖／記者周淑萍攝）
▲ iPhone 13綠色。（圖／記者周淑萍攝）
3/18 開賣iPhone 13系列綠色款售價

  • iPhone 13 mini 綠色，售價22900元起
  • iPhone 13綠色，售價25900元起
  • iPhone 13 Pro 松嶺青色，售價32900元起
  • iPhone 13 Pro Max松嶺青色，售價36900元起

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