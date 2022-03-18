iPhone SE3、綠色iPhone 13今開賣　網購殺很大「拼了」

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同步祭出9大上市優惠，搭配遠傳5G指定資費不僅iPhone SE系列0元起，新款Airpods3更能以3折價一併帶回家，還有機會抽中最新發表的iPad Air(第5代)。同時還有各種申辦優惠，老客戶續約除享萬元免預繳，最高再折5,000元，回饋總值超過萬元。iPhone 13松嶺青／綠色同享網路門市配件購物金$1,000，與老客戶續約免預繳再折$5,000。
※3/18～4/30推出iPhone SE系列上市優惠活動
- 月付999可享5G iPhone SE系列搭配AirPods3雙重好康，除手機專案價0元起，Airpods3搭配優惠價1,690元，
- 優惠期間搭配指定資費申辦成功，還有機會抽中最新iPad Air 5。
- 申辦遠傳5G 1399資費，iPhone 13綠色直接0元帶回家；iPhone 13 Pro松嶺青只要6,300元。
- iPhone SE超值上市優惠還包含MAXIA 20W急速快充組加價購790元(原價1,090元)；
- 首次使用遠傳電信帳單代收APP store，即送100購物金(限2022/3/18-2022/3/24申辦)；
- 首次訂閱iCloud+ 50GB享3個月免費；
- 使用friDay聯名卡購機最高享3%+1%回饋等。
- 購機同時申辦行動裝置險預繳方案，還有最高600遠傳幣回饋，可在遠傳心生活、遠傳friDay購物等值選購商品、折抵電信帳單等。
- 遠傳friDay購物也同步開賣iPhone SE系列、iPhone 13新色，3/21前選購iPhone SE系列，就加送原廠20W充電頭。
上周傑昇通信春季購物節起跑後，iPhone 13系列新色預購及SE 3預購，目前數量已超過3位數，除了加碼品牌折扣日外，傑昇通信特地於開賣當日起至3/25止，來店購買iPhone SE 3任一規格容量，再送imos康寧9H鋼化玻璃保貼（市價$1,190元）。
於品牌折扣日期間，蘋果iPhone 13系列更有超值優惠，購買iPhone 13（128GB）原價25,900元，限定價22,690元，還有iPhone 13 Pro（128GB）現省2,710元。而原價40,400元的iPhone 13 Pro Max（256GB），也在這波促銷下殺到36,590元。
■momo購物網
momo購物網3/11起開放iPhone新機新色預購，首日即吸引較日均人流成長4成的高人氣，進一步觀察預購趨勢，高級感十足的星光色最受果粉喜愛，容量上則以基礎規格64G、中階規格128G最為搶手。
為讓果粉零時差入手新機，於3/18 08:00同步官網現貨開賣iPhone SE 2022、綠色iPhone 13／iPhone 13 mini，以及新色iPhone 13 Pro／iPhone 13 Pro Max。momo購物網同時祭出多項購機好康，包含信用卡最高回饋3,000、momo卡免登記5%回饋無上限、舊機回收最高換35,600紅利金，以及「購機加辦台灣大門號」最高送24,000 momo幣。
■蝦皮購物
「3.18品牌狂購月」活動當日祭出「6張全站99元起免運」及「商城85折、9折券」，最新推出的iPhoneSE新機、iPhone 13系列新色松嶺青，預購上線後即吸引果粉瘋搶，其中以星光色、午夜色最受民眾喜愛，容量以128GB最受青睞。3/18蝦皮購物iPhoneSE新機、iPhone 13系列新色松嶺青正式開賣，送上4重優惠。
- 第一重：3/18搭配蝦皮商城85折券直接現折2,000元。
- 第二重：3/18-3/31 iPhone 全系列回收金加碼10%，最高回收金上看26,000元。
- 第三重：3/31前刷指定銀行信用卡回饋最高回饋3,000元。
- 第四重：熱銷玻璃貼限時價69元，3/16至5/15全台指定55間蝦皮店到店門市櫃台，限時販售蝦皮購物銷量破百萬的iPhone周邊「頂級5D曲面滿版玻璃貼」全五款，活動價69元。週六再打88折，保護貼適用型號包括 iPhone 12 / 12 Pro系列、iPhone 13 / 13 Pro系列與iPhone SE新機。