COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

iPhone SE3、綠色iPhone 13今開賣　網購殺很大「拼了」

▲iPhone SE3、iPhone 13系列新色今天開賣，電信商、電商、通訊行搶推開賣優惠。(圖／記者周淑萍攝)
▲iPhone SE3、iPhone 13系列新色今天開賣，電信商、電商、通訊行搶推開賣優惠。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-18 09:24:022022-03-18 10:08:53

最平價5G iPhone SE與iPhone 13系列松嶺青／綠色新色今（18）日正式開賣，電信商、電商、通訊行搶換機商機，紛紛祭出開賣優惠。《NOWnews今日新聞》整理新機開賣資訊，其中遠傳電信祭出9大活動方案、傑昇通信購機加送鋼化玻璃保貼、momo購物網最高回饋3000元、蝦皮購物推3元iPhone 13 Pro拼手速。

我是廣告 請繼續往下閱讀
■遠傳電信
同步祭出9大上市優惠，搭配遠傳5G指定資費不僅iPhone SE系列0元起，新款Airpods3更能以3折價一併帶回家，還有機會抽中最新發表的iPad Air(第5代)。同時還有各種申辦優惠，老客戶續約除享萬元免預繳，最高再折5,000元，回饋總值超過萬元。iPhone 13松嶺青／綠色同享網路門市配件購物金$1,000，與老客戶續約免預繳再折$5,000。

※3/18～4/30推出iPhone SE系列上市優惠活動

  1. 月付999可享5G iPhone SE系列搭配AirPods3雙重好康，除手機專案價0元起，Airpods3搭配優惠價1,690元，
  2. 優惠期間搭配指定資費申辦成功，還有機會抽中最新iPad Air 5。
  3. 申辦遠傳5G 1399資費，iPhone 13綠色直接0元帶回家；iPhone 13 Pro松嶺青只要6,300元。
  4. iPhone SE超值上市優惠還包含MAXIA 20W急速快充組加價購790元(原價1,090元)；
  5. 首次使用遠傳電信帳單代收APP store，即送100購物金(限2022/3/18-2022/3/24申辦)；
  6. 首次訂閱iCloud+ 50GB享3個月免費；
  7. 使用friDay聯名卡購機最高享3%+1%回饋等。
  8. 購機同時申辦行動裝置險預繳方案，還有最高600遠傳幣回饋，可在遠傳心生活、遠傳friDay購物等值選購商品、折抵電信帳單等。
  9. 遠傳friDay購物也同步開賣iPhone SE系列、iPhone 13新色，3/21前選購iPhone SE系列，就加送原廠20W充電頭。
▲ iPhone 13綠色、iPhone 13 Pro 松嶺青。（圖/記者周淑萍攝）
▲ iPhone 13綠色、iPhone 13 Pro 松嶺青同步開賣。（圖／記者周淑萍攝）
傑昇通信
上周傑昇通信春季購物節起跑後，iPhone 13系列新色預購及SE 3預購，目前數量已超過3位數，除了加碼品牌折扣日外，傑昇通信特地於開賣當日起至3/25止，來店購買iPhone SE 3任一規格容量，再送imos康寧9H鋼化玻璃保貼（市價$1,190元）。

於品牌折扣日期間，蘋果iPhone 13系列更有超值優惠，購買iPhone 13（128GB）原價25,900元，限定價22,690元，還有iPhone 13 Pro（128GB）現省2,710元。而原價40,400元的iPhone 13 Pro Max（256GB），也在這波促銷下殺到36,590元。

▲iPhone SE 3開賣日，傑昇通信加碼開賣活動，購機再送imos康寧9H鋼化玻璃保貼回饋果粉
▲iPhone SE 3開賣日，傑昇通信加碼開賣活動，購機再送imos康寧9H鋼化玻璃保貼回饋果粉。（圖／業者提供）
momo購物網
momo購物網3/11起開放iPhone新機新色預購，首日即吸引較日均人流成長4成的高人氣，進一步觀察預購趨勢，高級感十足的星光色最受果粉喜愛，容量上則以基礎規格64G、中階規格128G最為搶手。

為讓果粉零時差入手新機，於3/18 08:00同步官網現貨開賣iPhone SE 2022、綠色iPhone 13／iPhone 13 mini，以及新色iPhone 13 Pro／iPhone 13 Pro Max。momo購物網同時祭出多項購機好康，包含信用卡最高回饋3,000、momo卡免登記5%回饋無上限、舊機回收最高換35,600紅利金，以及「購機加辦台灣大門號」最高送24,000 momo幣。

蝦皮購物

「3.18品牌狂購月」活動當日祭出「6張全站99元起免運」及「商城85折、9折券」，最新推出的iPhoneSE新機、iPhone 13系列新色松嶺青，預購上線後即吸引果粉瘋搶，其中以星光色、午夜色最受民眾喜愛，容量以128GB最受青睞。3/18蝦皮購物iPhoneSE新機、iPhone 13系列新色松嶺青正式開賣，送上4重優惠。

  • 第一重：3/18搭配蝦皮商城85折券直接現折2,000元。
  • 第二重：3/18-3/31 iPhone 全系列回收金加碼10%，最高回收金上看26,000元。
  • 第三重：3/31前刷指定銀行信用卡回饋最高回饋3,000元。
  • 第四重：熱銷玻璃貼限時價69元，3/16至5/15全台指定55間蝦皮店到店門市櫃台，限時販售蝦皮購物銷量破百萬的iPhone周邊「頂級5D曲面滿版玻璃貼」全五款，活動價69元。週六再打88折，保護貼適用型號包括 iPhone 12 / 12 Pro系列、iPhone 13 / 13 Pro系列與iPhone SE新機。
▲蝦皮購物「3.18品牌狂購月」iPhone 13 Pro 只要3元，上線玩遊戲再抽9大知名品牌的20萬家電大禮包！(圖/廠商提供)
▲蝦皮購物「3.18品牌狂購月」祭出限量iPhone 13 Pro 3元，上線玩遊戲再抽9大知名品牌的20萬家電大禮包。（圖／業者提供）

iPhone 13「國軍綠」開箱　綠到全網驚恐：簽下去送一支

iPhone SE3對iPhone 11！只差2600元買哪台　比這就知道

iPhone SE3搶先開箱！實際體驗「5大亮點」超推坑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
80%20%
2022-03-14-2022-03-22
屏東縣長民進黨內初選三位候選人政見陸續提出，您認為哪一位最適合擔任縣長？

屏東縣長民進黨內初選三位候選人政見陸續提出，您認為哪一位最適合擔任縣長？

繼續作答
即時
推薦閱讀