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抗俄表現超出預期！外媒：CIA戰術高手曾秘訓烏軍8年

▲俄烏戰爭開打已將近1個月，烏克蘭軍隊的抵抗力似乎超出俄方預期，戰事持續膠著。（圖／烏克蘭國防部臉書）
▲俄烏戰爭開打已將近1個月，烏克蘭軍隊的抵抗力似乎超出俄方預期，戰事持續膠著。（圖／烏克蘭國防部臉書）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-18 06:57:52

俄烏戰爭上個月爆發至今，已邁入第4週，戰況持續膠著，來自歐美的多面援助亦源源不絕。有外媒獨家報導稱，俄羅斯2014年併吞克里米亞後，美國中央情報局(CIA)曾派遣1支秘密準軍事行動小組進入烏克蘭訓練烏軍，協助基輔抵抗俄軍侵犯，直到上月緊張局勢升溫後撤出；此次戰爭烏軍表現超過預期，也有這項秘密訓練的因素在裡頭。

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根據《雅虎奇摩》英文版這篇獨家報導，引述多位美國匿名前任官員說法，2014年克里米亞危機期間，烏克蘭狙擊手發現俄軍使用鏡面反射、雷射瞄準等手段，企圖傷害狙擊手視力，當時美國派遣到當地的CIA準軍事行動小組評估發現，若與CIA在後911時期曾面對的伊斯蘭組織(IS)相比，俄軍實力明顯超出許多，會使用塔利班（Taliban）不會用的花招。

自從2014年俄國吞併克里米亞後，隨著頓巴斯戰線的加強，一小群經過挑選的資深CIA準軍事人員即秘密前往前線與烏軍會面。而俄羅斯上個月大舉侵略烏克蘭後，烏軍並沒有如外界預期那樣，在短時間內就瓦解，反而守住幾座大城，甚至對俄軍及武器造成重創，當中少不了CIA曾秘密提供的培訓計劃之功。

至於計劃較具體的內容，報導指出，包含狙擊技術、如何操作美國提供的設備、如何逃避俄軍用來確定烏軍位置的追蹤手法、如何使用秘密通訊工具，以及如何在戰區不被發現等技能。

前CIA官員透露，這些舉措幫助了久經沙場的烏克蘭特種部隊，更知曉該如何應對俄軍入侵，尤其是在俄軍因缺乏補給而陷入困境的情況下，更加凸顯了該計劃的成果。

報導指出，由於秘密訓練小組具極高敏感度，CIA挑選經驗豐富的特工前往烏克蘭執行任務，還有CIA特別活動中心的狙擊手等資深戰術專家同行，只要1個失誤或有成員衝動行事，就可能惹禍上身，甚至導致緊張情勢升級。

報導還提到，CIA並不想要與俄國直接對抗，以免爆發更廣泛的衝突，所以儘管該計劃隨著時間推移而增長，但一直被刻意維持在小規模，最初派往烏克蘭東部的CIA人員只有個位數，據悉是為了減少機構曝光率，並保護烏克蘭人免於激怒俄羅斯人：「機構在烏克蘭前線的規則很明確，建議和提供訓練，但不要自己參與到戰鬥裡。」

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