俄媒編輯高調反戰引議！專訪指：當局不相信我如此反政府
俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）女編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova），14日闖入正在直播新聞的攝影棚，手上高舉著「不要戰爭」、「不要相信政府宣傳，他們在騙你」等反戰標語，而遭到警方逮補，並罰款3萬盧布（折合新台幣約8000元）。她事後接受外媒專訪時宣稱，她的審訊者都不相信她的反政府傾向如此強烈，但她自覺無法袖手旁觀，必須向俄國民眾乃至全世界表達真相。
根據《英國廣播公司》（BBC）報導，奧斯雅尼可娃週四接受其專訪時表示，俄國人應停止收聽官方媒體的報導，她知道要找到替代的信息來源管道並不容易，可還是要試著去做。
奧斯雅尼可娃指出，事發至今，俄國媒體有很多關於她抗議行動的各種指控及陰謀論，但是：「這就是為什麼我必須向世界解釋到底發生了什麼，我只是1個普通的俄羅斯女人，但我不能袖手旁觀。」
在她闖進攝影棚時，手上的標語海報是英文和俄文都有，因為她想讓西方國家的觀眾知道，並不是所有俄羅斯人都贊成戰爭。
奧斯雅尼可娃還說到，俄國當局一直相信她是在替別人行事，沒人相信這是她個人的決定，反而都認為她是出於對工作的不滿、有親友對烏克蘭的事感到憤怒、或是她替西方提供特殊服務，總之就是不相信她自己會對政府有這麼多的反對意見，以至於她無法繼續保持沉默。
奧斯雅尼可娃認為，她需要擺脫作為俄羅斯宣傳機器中1個小齒輪的角色，也呼籲其他俄羅斯人站出來，共同抵制克里姆林宮的官方宣傳。
報導提到，俄羅斯國家電視台的新聞長期以來一直由克宮掌控，很少能有自己獨立的觀點，這些新聞機構的員工若是表達出與當局不同的立場，是相當不尋常的；而自從烏克蘭戰爭開始以來，已有許多俄媒記者選擇離開該國的傳媒工作。