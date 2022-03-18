火星合作任務被歐洲太空總署喊卡！俄國嗆：會自己完成
俄羅斯因揮軍入侵烏克蘭，遭到國際社會、歐美國家聯手制裁，就連歐洲太空總署（ESA）也在17日宣布，將中止與俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）合作進行的ExoMars火星任務；對此俄方則回應嗆道，會獨力完成這項計劃。
綜合外媒報導，ESA在聲明中指出，在評估烏克蘭戰爭局勢後，ESA理事會在17日的會議上，坦言目前不可能與Roscosmos就ExoMars任務展開持續性合作，與會者一致投票決定，暫停與俄羅斯在ExoMars任務上的合作。
聲明也提到，作為1個受命在「充分尊重歐洲價值觀」的情況下，制定和實施太空計劃的政府間組織，ESA對侵略烏克蘭造成的人命傷亡和悲慘後果深表遺憾，在認識到對太空科學探索影響的前提下，ESA完全贊同其成員國對俄羅斯實施制裁。
莫斯科則表示，對ESA的決定深感遺憾，Roscosmos總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）更在Telegram上痛批此事「恥辱」，並打下：「對於所有太空愛好者來說，這是一個非常痛苦的決定」。
羅戈津聲稱，雖然俄羅斯將損失幾年時間，但自信有能力打造自己的着陸艙和「安加拉」運載火箭，獨立完成本計劃對火星的研究考察。