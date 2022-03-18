COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

募集7,500箱　外交部啟運對烏克蘭人道援贈愛心物資

▲外交部啟運對烏克蘭人道援贈愛心物資，外交部長吳釗燮（左三）、波蘭臺北辦事處處長高則叡（左一）、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（右二）、斯洛伐克經濟文化辦事處副代表蘇可娜（右一）、烏克蘭僑民鄭莎莎（左二）與俄羅斯僑民韓麗雅（右三）一起為烏克蘭加油。（圖／外交部提供）
▲外交部啟運對烏克蘭人道援贈愛心物資，外交部長吳釗燮（左三）、波蘭臺北辦事處處長高則叡（左一）、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（右二）、斯洛伐克經濟文化辦事處副代表蘇可娜（右一）、烏克蘭僑民鄭莎莎（左二）與俄羅斯僑民韓麗雅（右三）一起為烏克蘭加油。（圖／外交部提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-18 08:31:102022-03-18 08:32:13

俄羅斯入侵烏克蘭引爆人道危機，外交部募集援贈烏克蘭愛心物資將於今（18）日下午截止，至昨日累計共募得超過7,500箱、重約至少50噸的物資，並於昨日下午在桃園機場DHL運務中心舉行對烏克蘭的人道援贈愛心物資啟運儀式。

我是廣告 請繼續往下閱讀
啟運儀式由外交部長吳釗燮主持，並邀請波蘭臺北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）及副代表蘇可娜（Michaela Sulakova）、烏克蘭僑民鄭莎莎（Daria Zheng），以及在烏克蘭出生的俄羅斯僑民韓麗雅（Olga Khalina）出席見證。

吳釗燮致詞表示，自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，已造成至少300萬烏國人民被迫逃離家園、躲避戰火，是歐洲二次戰後以來最嚴重的人道危機，身在自由民主台灣的國人，因為長期面對中國的威脅，特別能體會烏克蘭人民的處境，台灣作為國際社會民主陣營的成員，樂願發揮Taiwan Can Help的精神，並由外交部發起募捐人道物資的活動，希望能將緊急物資送到亟需幫助的烏克蘭難民手中。

吳釗燮也感謝國人的愛心捐贈，也對國內許多慈善團體、民間組織及企業紛紛響應外交部募集物資活動致謝，有些民間機構如慈濟基金會、國際佛光會中華總會、中華民國紅十字會、義美食品公司、曹仲植基金會等均捐贈數以噸計的大宗物資，甚至發動大批的志工前來外交部協助整理賑濟的物資，這些志工無私的奉獻及付出，令人動容，也彰顯台灣人民的良善力量。 

外交部表示，本次募集物資的活動自3月7日起開始，將於18日下午5點結束，目前各界響應熱烈超過預期，截至17日上午的統計，共募得超過7,500箱、重約至少50噸的物資，而且物資捐贈的數量仍持續增加中。啟運的物資約5.5噸（約357箱），後續物資DHL將以每天約10噸的運量分批送往斯洛伐克；至其他的物資也將分批寄送至波蘭及其他收容難民的國家，協助烏克難人民度過難關。

幻象戰機飛官跳傘獲救　救命彈射椅廠商臉書致意

巷仔內／入侵烏克蘭受挫！俄羅斯大縱深作戰為何失利

不讓標槍專美於前！英贈烏克蘭NLAW飛彈也可「射後不理」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
79.77%20.23%
2022-03-14-2022-03-22
屏東縣長民進黨內初選三位候選人政見陸續提出，您認為哪一位最適合擔任縣長？

屏東縣長民進黨內初選三位候選人政見陸續提出，您認為哪一位最適合擔任縣長？

繼續作答
即時
推薦閱讀