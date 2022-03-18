鳥被地震嚇傻！尾羽瞬間掉光光　飼主心疼：屁股禿了

16日深夜日本發生芮氏規模7.4的地震，強力震幅搖落許多傢俱，巨大的聲響及搖晃造成許多人心理上的恐慌，而居住在日本的這隻玄鳳鸚鵡，就因這次地震大受驚嚇，甚至屁股上漂亮的尾羽，全在這次的劇烈搖晃中通通掉光，讓初次見到此狀況的推主相當心疼。
玄鳳鸚鵡的屁股上原先會有一撮長長的尾羽，可協助鳥兒保持平衡，充當方向舵來輔助左右飛行，可因為這次的日本福島大地震，推主家的鳥兒受強力搖晃的傢俱所驚嚇，牠漂亮的尾羽轉瞬之間全掉了下來，這讓第一次遇到鳥兒尾羽掉落的飼主看傻了眼「有這樣的事情嗎！？」
據了解，會造成羽毛掉落的原因有很多，可能是換毛季的來臨、心理寂寞或環境的劇烈變化，若是換毛的關係為正常現象，但如果是心理壓力而逐漸掉毛，應盡力照顧牠的精神狀況，並改善造成其壓力的來由。若與該名推主的玄鳳鸚鵡一樣，是突然遭受到強力驚嚇，尾羽便會與上述情況不同，以迅雷不及掩耳的速度脫落一地。
推主表示鳥兒的精神和往常一樣好，即使沒有尾羽也能順利飛翔。網友們回覆「玄鳳鸚鵡非常膽小，驚嚇時會發狂」、「當施加瞬時壓力時，即使是人類也可能會脫髮，要注意一下牠的精神喔」、「我家的灰鸚鵡也在地震中地了一堆尾羽，真的痛心」、「我家鳥之前也因為驚嚇掉光屁股毛，但過一陣子會長出來，相信你家的也會」。 （編輯：李惠婷）