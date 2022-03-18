黑猩猩智慧無雙！人員設「進食難題」 牠用工具全解決
動物活動場的景觀設計，為提升動物福利，臺北市立動物園會根據不同物種的生態習性，提供多項「行為豐富化」設施，讓照養的動物有機會展現野外的自然行為。近期非洲動物區的黑猩猩保育員提供了更貼近自然的行為豐富化設施－天然倒木，保育員在倒木上鑽洞並倒入蜂蜜，再提供樹葉枝條給黑猩猩們，測試黑猩猩是否會像野外部分族群一樣使用輔助工具，取食枯木內的蜂蜜（野外則是白蟻塚內的白蟻）。實測結果顯示天資聰穎的黑猩猩們，充分善用保育員提供的工具，順利取出藏在倒木內的甜食，完美地展現牠們的自然行為。
黑猩猩與人類的基因相似度極高，是富有智慧且聰明伶俐的動物，牠們對新事物總是充滿著好奇與學習力，因此不用一會兒的時間便發現家裡多了為牠們量身打造的行豐設施。保育員在鑽了洞的天然倒木中放入蜂蜜，並插上構樹或山黃麻枝條，觀察黑猩猩會不會使用工具採食。結果不出所料，較年長的黑猩猩運用多年累積的生活智慧，將樹葉枝條一一拿出，並舔一舔末端殘留的蜂蜜，接著再將樹皮、樹葉慢慢剝落享用，最後形成一根光滑的樹枝，當作工具來取食洞內的蜂蜜。
然而並不是每隻黑猩猩都會使用工具來取食蜂蜜，不同個體在使用工具的熟練程度上也有些許差異，像是雌性黑猩猩會優雅地善用工具來享受美食，雄性黑猩猩則是選擇最直接的方式，利用手指在洞口猛挖來品嚐甜食；其中，有趣的是較年長的黑猩猩普遍比年輕黑猩猩更具有耐心，願意花更多時間去取食蜂蜜。另外保育員也發現每當手上拿著裝有蜂蜜的瓶子時，黑猩猩們就會成群聚集至仿白蟻塚一探究竟，原來是相當聰明的牠們還記得保育員曾在仿白蟻塚內放過蜂蜜水，因此，一見保育員手拿蜂蜜瓶子，便會靠近仿白蟻塚察看能否再次嚐嚐「甜」頭！
來到動物園會發現，黑猩猩家族中有幾隻年長個體所展現出來的行為與其他個體較為不一樣，這些不同的行為，其實都是牠們透過長年累積所留下的生活智慧，而這些智慧都會經由黑猩猩以老帶幼、大傳小的方式，讓家族中的後輩學習。下次經過黑猩猩活動場時，不妨停下腳步觀察看看，說不定有機會可以看到牠們正在以樹枝取食蜂蜜喔！（編輯：李惠婷）